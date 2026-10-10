Investigan a funcionarios por presuntas fallas en supervisión de avión ambulancia en Arauca

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra tres funcionarios y exfuncionarios del Hospital San Vicente de Arauca por posibles irregularidades en la dirección, supervisión, control, administración y uso de la aeronave ambulancia HK-5118, que es propiedad del departamento.
Entre los investigados está Carlos Alberto Sánchez Arango, quien se desempeñó como director del hospital, junto con Claudia Genara Pérez Orjuela y Sara Liliana Anzola Rodríguez, que en ese momento eran subdirectoras administrativas y supervisoras del Convenio de Cooperación 07-079 de 2021.
Lo invitamos a leer: “Impuestos saludables quebraron a tenderos”: esta y otras afirmaciones engañosas del debate
Ese convenio tenía como objeto la operación del servicio de transporte aéreo medicalizado, con el que se trasladaba a pacientes desde el hospital departamental hacia instituciones de mediana y alta complejidad en distintas regiones del país.
Según precisó el organismo, lo que se busca esclarecer es si durante 2024 y 2025 se presentaron omisiones en la supervisión de este contrato, inconsistencias entre los registros de operación de la aeronave y la documentación contractual, y deficiencias en la protección de los recursos públicos comprometidos.
Para ello, la Procuraduría ordenó la práctica de múltiples pruebas al Hospital San Vicente de Arauca y a otras entidades, con el fin de verificar los informes de supervisión, la facturación, los vuelos, los pagos, las garantías, las pólizas, las modificaciones al contrato y las condiciones en las que operaba la aeronave.
👩⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺