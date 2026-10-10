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Investigan a funcionarios por presuntas fallas en supervisión de avión ambulancia en Arauca

El ente de control busca establecer si entre 2024 y 2025 hubo fallas en la supervisión del convenio para el traslado aéreo de pacientes del Hospital San Vicente de Arauca, así como inconsistencias entre los registros de vuelo de la aeronave y los documentos del contrato.

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Redación Salud
La reforma del Ministerio Público se pactó en 2021. / Colprensa
Para ello, la Procuraduría ordenó la práctica de múltiples pruebas al Hospital San Vicente de Arauca y a otras entidades.
Foto: Sergio Acero - Sergio Acero

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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra tres funcionarios y exfuncionarios del Hospital San Vicente de Arauca por posibles irregularidades en la dirección, supervisión, control, administración y uso de la aeronave ambulancia HK-5118, que es propiedad del departamento.

Entre los investigados está Carlos Alberto Sánchez Arango, quien se desempeñó como director del hospital, junto con Claudia Genara Pérez Orjuela y Sara Liliana Anzola Rodríguez, que en ese momento eran subdirectoras administrativas y supervisoras del Convenio de Cooperación 07-079 de 2021.

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Ese convenio tenía como objeto la operación del servicio de transporte aéreo medicalizado, con el que se trasladaba a pacientes desde el hospital departamental hacia instituciones de mediana y alta complejidad en distintas regiones del país.

Según precisó el organismo, lo que se busca esclarecer es si durante 2024 y 2025 se presentaron omisiones en la supervisión de este contrato, inconsistencias entre los registros de operación de la aeronave y la documentación contractual, y deficiencias en la protección de los recursos públicos comprometidos.

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Para ello, la Procuraduría ordenó la práctica de múltiples pruebas al Hospital San Vicente de Arauca y a otras entidades, con el fin de verificar los informes de supervisión, la facturación, los vuelos, los pagos, las garantías, las pólizas, las modificaciones al contrato y las condiciones en las que operaba la aeronave.

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Por Redación Salud

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