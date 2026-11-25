La entidad informó que, durante acciones de inspección, vigilancia y control realizadas por las entidades territoriales de salud, se…

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió sobre los riesgos sanitarios asociados con algunas prácticas utilizadas en establecimientos comerciales dedicados a la preparación, expendio y consumo de cócteles en Colombia. Entre ellas mencionó el uso de jeringas para dosificar bebidas alcohólicas y otros objetos que pueden entrar en contacto con los alimentos y las bebidas.

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Invima advierte sobre riesgos sanitarios por uso de jeringas en la preparación de cócteles

La entidad informó que, durante acciones de inspección, vigilancia y control realizadas por las entidades territoriales de salud, se identificó el uso de dispositivos médicos, específicamente jeringas, entre otros objetos, en estos establecimientos. Según el Invima, se trata de prácticas que no están permitidas por la reglamentación sanitaria vigente en Colombia.

La entidad hizo énfasis en que las jeringas son dispositivos médicos de un solo uso y deben utilizarse de acuerdo con la finalidad prevista y las instrucciones establecidas por el fabricante. Por esa razón, señaló que no son aptas para entrar en contacto con alimentos y bebidas ni deben utilizarse para la dosificación de bebidas alcohólicas durante la preparación de cócteles.

El Invima también advirtió que no está permitido suministrar bebidas alcohólicas directamente al consumidor mediante jeringas como parte de la presentación del producto durante el servicio.

¿Qué otros riesgos identificó el Invima?

La advertencia de la entidad no se limita al uso de jeringas. El comunicado también menciona la utilización de otros objetos, como botellas, dentro de algunas preparaciones de cócteles. Según el Invima, estas prácticas pueden generar riesgos de contaminación física, química o microbiológica, relacionados con la presencia de esquirlas, suciedad o sustancias de diversa procedencia.

También advierte sobre el riesgo de migración de sustancias desde dichos objetos hacia los alimentos y bebidas. Otra práctica identificada es el uso de aditivos de manera no controlada, especialmente saborizantes y colorantes, que, según la entidad, incumple la legislación aplicable.

Frente a estas situaciones, el Invima recordó que los establecimientos dedicados a la preparación, expendio y consumo de cócteles deben cumplir con la reglamentación sanitaria vigente, particularmente con los artículos 84 al 86 del Decreto 1686 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social.

La entidad solicitó a las autoridades territoriales de salud y a las demás instituciones competentes continuar con las acciones de inspección, vigilancia y control en estos establecimientos, y aplicar las medidas correspondientes cuando encuentren incumplimientos.

Finalmente, hizo un llamado a los consumidores para que no consuman cócteles en establecimientos donde identifiquen estas prácticas no permitidas.

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