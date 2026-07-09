INVIMA alerta por jabón facial de Arana Shop y recomienda suspender su uso

El jabón Arana es comercializado por medio de redes sociales, como Instagram o TikTok. Foto: Arana Shop

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) lanzó una alerta sanitaria sobre el jabón facial de la marca Arana Shop, que es comercializado y publicitado en redes sociales como Instagram y TikTok por el médico e influencer cartagenero Jesús Arana.

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En la alerta, el INVIMA explicó que este producto se estaba vendiendo con el código de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) NSOC21441-23CO, el cual está cancelado desde el pasado 13 de enero de 2026.

Entonces, añadió la entidad, como este producto no cuenta con un registro vigente, es catalogado técnicamente como fraudulento y se estaría vendiendo de manera ilegal en el país.

De acuerdo con la entidad, este producto podría representar un peligro directo para quienes se lo están aplicando en el rostro. “Estos productos cosméticos sin notificación sanitaria obligatoria ponen en riesgo la salud de quienes los utilizan, debido a que no existen garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia”, detalló el INVIMA.

El INVIMA además señaló que no conoce con claridad las condiciones reales de los laboratorios de origen, los componentes exactos de la fórmula y si el almacenamiento y transporte garantizan la conservación del producto de manera higiénica.

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Por esta razón, la entidad les pidió a los ciudadanos que hayan adquirido ese jabón que suspendan su uso de forma inmediata y denuncien a los establecimientos o perfiles de redes sociales que continúen vendiéndolos. También les ordenó a las secretarías de salud de todo el país iniciar los respectivos operativos de decomiso.

Después de que se conoció la alerta del INVIMA, Arana Shop se pronunció por medio de un comunicado y aseguró que ya están al frente de la situación y aclaró que la irregularidad reportada obedece exclusivamente a una actualización del papeleo técnico.

“La situación informada por la autoridad sanitaria corresponde al estado de la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), cuyo proceso de renovación y actualización ya se encuentra radicado y siendo gestionado por nuestra compañía ante las autoridades competentes, con el fin de dar cumplimiento a todos los requisitos legales vigentes”, agregó.

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