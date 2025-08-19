Invima alerta por la comercialización fraudulenta de este yogur

Yogur entero de la marca “Villa de Ubaté”. Foto: Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) publicó este martes 19 de agosto una alerta sanitaria por la comercialización fraudulenta del yogur entero de la marca “Villa de Ubaté”.

De acuerdo con la entidad, el yogur entero de sabor a fresa, melocotón, guanábana, feijoa, mora y kiwi está siendo comercializado de forma fraudulenta. “El Invima identificó, por medio de resultados no conformes de laboratorio y actividades de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), que dicho producto está incumpliendo las disposiciones de la reglamentación sanitaria vigente para alimentos y bebidas”, aseguró el Instituto.

Por esta razón, sumado al hecho de que el producto no cuenta con el registro sanitario necesario, dado que el que tienen está vencido, este no debe ser comercializado en el país.

Ante esta situación, el Invima le solicitó a la ciudadanía abstenerse de adquirir o consumir estos productos y, si el producto ya fue adquirido, el Instituto recomienda suspender su consumo de forma inmediata.

“El Invima comunica, nuevamente, que el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente es responsabilidad de los titulares de los registros, permisos y/o notificaciones sanitarias de los alimentos y bebidas comercializadas en el país, y también puede extenderse a fabricantes comercializadores e importadores”, apuntó la entidad.

