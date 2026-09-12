Invima alerta por presunta falsificación de productos cosméticos para niños marca «Arrurrú»

Alertó que, al no existir garantías sobre la calidad, seguridad y eficacia, ni sobre el cumplimiento de los requisitos normativos en cuanto a…

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos advirtió que la línea de productos de la marca “Arrurrú” estaría siendo falsificada en Colombia. Así lo confirmó y notificó a la entidad el titular del registro sanitario de la marca, Belleza Express S.A.S. Teniendo en cuenta que este tipo de productos están dirigidos a niños menores de tres años, el instituto pidió tener especial cuidado.

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Alertó que, al no existir garantías sobre la calidad, seguridad y eficacia, ni sobre el cumplimiento de los requisitos normativos en cuanto a su composición, origen, condiciones de fabricación y almacenamiento, los productos falsificados pueden representar un riesgo para la salud. Esto, sobre todo para los menores, pues podrían estar expuestos a una contaminación microbiológica.

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Según informó el titular de la marca, y de acuerdo con las Notificaciones Sanitarias Obligatorias, algunas de las características que permiten diferenciar los productos presuntamente falsificados son:

Los materiales de envase y empaque, asi como sus etiquetas y elementos gráficos, no corresponden con los de los productos originales. Algunos, incluso, llevan el nombre «Arrurú», que está escrito de manera errónea.

No cuentan con número de lote, fecha de vencimiento, ingredientes, modo de uso y/o advertencias.

Tampoco tienen información legal: Notificación Sanitaria Obligatoria, titular, fabricante.

De acuerdo con la verificación de parámetros, se evidenció que, además de que la apariencia de los productos no coincide, presentan notas olfativas no diferentes y no cumplen con las especificaciones establecidas de los productos originales. El titular encontró resultados de especificaciones microbiológicas superiores a los permitidos por la normatividad sanitaria vigente.

Es por ello que el Invima subrayó que los productos con dichas características son fraudulentos, conforme a lo establecido en el artículo 39 del Decreto 219 de 1998. Además, el titular y el fabricante resaltaron que, actualmente, no se fabrican ni se comercializan en el país productos como perfumes para el cabello, splash capilares ni mantequillas corporales bajo la marca “Arrurrú”, como los que se encontraron durante el seguimiento. En varios de ellos, como se observá en la imagen, se encuentra el nombre «Glamour by Isa». “Su venta en Colombia es ilegal al tratarse de un producto presuntamente fraudulento”, se lee en el comunicado del Invima.

Productos de la marca Arrurú presuntamente falsificados Foto: Invima - Invima

En ese sentido, el instituto hizo un llamado a la ciudadanía a no comprar este tipo de productos que pueden generar un riesgo a su salud. “Tenga en cuenta que muchos de ellos pueden comercializar en sitios web u otros medios”, apuntó. A quienes ya adquirieron alguno de los productos de la línea presuntamente falsificada, inspirada en la marca “Arrurrú”, pidió abstenerse de utilizarlo y/o suspender de inmediato su uso.

Además, a través de la página web del Invima, los usuarios pueden denunciar los lugares o personas que están distribuyéndolos o comercializándolos. La entidad recordó que para verificar si un producto cuenta con Notificación Sanitaria Obligatoria, la ciudadanía puede consultar la página web www.invima.gov.co, en la sección de Servicios en Línea .

Por otra parte, el instituto instó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales a realizar las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia que potencialmente comercializar los productos fraudulentos. De encontrarlos, deben tomar las medidas sanitarias correspondientes e informar al Invima.

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