Invima alerta sobre venta fraudulenta de producto para caída del pelo: ¿cómo identificarlo?

Se recomendó a la ciudadanía siempre verificar el número de registro sanitario antes de usar medicamentos o suplementos dietarios. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Invima, el instituto encargado de evaluar y aprobar la comercialización de cualquier medicamento o tecnología médica que entre al mercado colombiano, emitió una alerta sanitaria por la venta ilegal de un producto que promete frenar la caída del cabello.

Se trata de un producto que indica contener Minoxidil 5 miligramos (mg) + Dutasteride 0.5 mg en cápsulas, como un presunto tratamiento contra la alopecia. Sin embargo, según la entidad este no cuenta con registro sanitario y ha sido catalogado como fraudulento por la autoridad sanitaria.

Podría interesarle: El rechazo a la idea del Minsalud de excluir a algunas madres como donantes de leche materna.

“El consumo de productos sin registro sanitario es una práctica riesgosa que puede tener consecuencias graves para la salud de las personas. Cuando un medicamento no ha sido evaluado ni autorizado por el Invima, no existe certeza sobre su composición, ni sobre los efectos que puede generar en el organismo a corto y largo plazo”, señaló William Saza Londoño, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima.

Como recordó la entidad, entre los riesgos de consumir este tipo de productos fraudulentos se incluyen posibles afectaciones al sistema circulatorio y reacciones adversas en la piel, como alergias.

Por su parte, la entidad recomendó tener especial precaución cuando estos productos son comercializados a través de redes sociales, plataformas digitales y/o cadenas de mensajería.

“Invitamos a los ciudadanos a informarse, a desconfiar de productos que prometen resultados rápidos o milagrosos y a reportar cualquier evento adverso o punto de comercialización ilegal. La protección de la salud es una responsabilidad compartida”, agregó Saza, del Invima.

El Invima hizo un llamado a las autoridades de salud territoriales para fortalecer la inspección y vigilancia de este tipo de productos en el país. Por su parte, se recomendó a la ciudadanía siempre verificar el número de registro sanitario antes de usar medicamentos o suplementos dietarios.

Podría interesarle: Este estudio ayuda a entender los efectos de la menopausia en la salud mental.

A través de este enlace puede verificar el registro sanitario de los productos comercializados en el país.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺