Invima emite alerta sobre este vinagre. Su venta es ilegal en Colombia

El Invima emite una alerta sanitaria sobre el producto “Vinagre Blanco de marca Clean Planet SRC”. Foto: Invima

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió recientemente una alerta sanitaria sobre el producto “Vinagre Blanco de la marca Clean Planet SRC”. De acuerdo con la entidad, su comercialización es fraudulenta, porque no cuenta con registro sanitario vigente otorgado por el instituto.

(Lea: El Gobierno cambia las reglas para habilitar a las EPS en el país)

En el documento, la entidad explicó que este producto incumple con la normatividad sanitaria establecida por el Invima. Además, dijo que presentó un etiquetado engañoso que “puede inducir al error sobre su naturaleza, composición y uso”.

Otra de las irregularidades detectadas por el Invima es que este vinagre emplea el logo de un fabricante de productos de aseo y limpieza, el cual no está autorizado para elaborar alimentos o bebidas. Esta advertencia se da luego de que encontraran que el “Vinagre Blanco de marca Clean Planet SRC” estaría siendo promocionado como acompañante de comidas.

(Puede leer: Gen paradójico: relacionado con obesidad y con menor riesgo de enfermedades del corazón)

Esto, añadió la entidad, “representa un peligro para la salud de los ciudadanos, puesto que no cumple con los requisitos legales y sanitarios establecidos. Por ende, este producto es considerado fraudulento y no debe ser comercializado ni consumido por ningún motivo”.

Entre las recomendaciones que ofreció el Invima a la ciudadanía está abstenerse de adquirir o consumir este producto, y reportarlo a las autoridades sanitarias. En cuanto a las Secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, deberán realizar las acciones de inspección, vigilancia y control correspondientes.

(Le puede interesar: Ojo con este potenciador natural sexual. Invima asegura que no tiene registro sanitario)

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺