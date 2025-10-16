Ojo con este potenciador natural sexual. Invima asegura que no tiene registro sanitario

El Invima emitió una alerta sanitaria sobre el producto Power Tibet, el cual se comercializa presuntamente como potenciador energético y sexual. Foto: INVIMA

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió recientemente una alerta sanitaria sobre un producto que, al parecer, es fraudulento y que se comercializa en Colombia sin registro sanitario. Se trata de Power Tibet, un suplemento que se estaría vendiendo como potenciador sexual.

De acuerdo con la alerta del Invima, este producto, que es promocionado presuntamente como potenciador energético y sexual, no cuenta con ningún registro sanitario emitido por la entidad. Por esta razón, su comercialización en el país es ilegal.

Tras realizar una serie de verificaciones internas, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos determinó que este producto no cumple con las especificaciones de etiquetado y publicidad establecidas en la normatividad vigente.

Entre los riesgos que puede presentar una persona por consumir productos que no cuenten con registro sanitario Invima están problemas de insomnio, pesadillas y cansancio; elevación de la circulación sanguínea; palpitaciones altas; enfermedades cardiacas; nervios; ansiedad y temblor.

Este tipo de productos, al no contar con un registro sanitario, no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, por lo tanto, añade la entidad, “representan un riesgo para la salud de los consumidores. Adicionalmente, se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento y transporte”.

Luego de publicar la alerta, el Invima le pide a la ciudadanía abstenerse de adquirir este producto y de no comprar medicamentos, productos fitoterapéuticos o suplementos dietarios sin registro sanitario vigente. “Podrían contener ingredientes que ponen en riesgo su salud”, añade la entidad.

Otra de las señales que debe tener en cuenta es que este tipo de productos fraudulentos se comercializan en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp.

En caso de que ya esté consumiendo este producto, el Invima sugiere suspender de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud. También pide que se informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territorial los datos que conozca sobre los lugares donde se distribuya o comercialice.

