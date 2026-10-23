Invima hace llamado al consumo responsable de dulces y alcohol en Halloween. Esto recomienda

La entidad, entonces, hizo una serie de recomendaciones para tener en cuenta a la hora de comprar y consumir dulces. Por un lado, instó a verificar que el empaque y/o…

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) hizo un llamado a la ciudadanía a propósito de la celebración de Halloween. Recordó que los productos de alta demanda que se venden durante esta época en Colombia, como dulces y golosinas, deben contar con la autorización de comercialización vigente, bien sea registro, permiso o notificación sanitaria.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La entidad, entonces, hizo una serie de recomendaciones para tener en cuenta a la hora de comprar y consumir dulces. Por un lado, instó a verificar que el empaque y/o envase incluya:

Publicidad

Nombre del fabricante.

Lista completa de ingredientes.

Información clara sobre alérgenos (como leche, maní, nueces, soya o gluten).

Lote, fecha de vencimiento, autorización de comercialización otorgada por el Invima (registro, permiso o notificación sanitaria).

Datos del importador, si se trata de productos extranjeros.

El instituto también pidió verificar que los productos tengan empaques íntegros, limpios, sin alteraciones, deterioro, ni señales de manipulación. “Durante la celebración de Halloween, reciba dulces y golosinas en lugares conocidos, seguros y confiables”, apuntó. “Recuerde que el consumo excesivo de dulces y golosinas puede afectar la salud”.

El Invima subrayó que, en caso de presentar náuseas, dolor abdominal, vómito o diarrea por el consumo excesivo de estos dulces o de algunos que se encuentren en mal estado, las personas no deben automedicarse ni medicar a los niños y niñas. En cambio, recomienda suspender su consumo y reportar a las autoridades competentes cualquier efecto adverso tras el consumo de estos productos. En lo posible, se debe acudir de inmediato a los servicios de salud.

Le puede interesar

Del mismo modo, la entidad indicó que las bebidas alcohólicas también deben contar con registro sanitario otorgado por el instituto, garantizando que los productos se encuentran vigilados. En ese sentido, además de recordar la importancia de la ingesta responsable de bebidas alcohólicas, algunas de las recomendaciones del Invima para los adultos que compren y consuman este tipo de bebidas durante Halloween son:

Comprar bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos reconocidos y confiables y conservar la factura de compra.

Evitar adquirir licor a vendedores informales o mediante canales cuya procedencia no pueda verificarse.

Desconfiar de precios significativamente inferiores a los habituales del mercado.

Verificar que tapas, sellos, bandas de seguridad y etiquetas estén en buen estado, sin rupturas, enmendaduras o señales de manipulación.

Revisar que el líquido no presente partículas suspendidas, sedimentos o materiales extraños que no sean propios de la bebida.

Verificar que la bebida alcohólica cuente con registro sanitario vigente expedido por el Invima.

Comprobar que el producto incluya las leyendas obligatorias: “PROHÍBASEEL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DEEDAD” y “EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD”.

"En Halloween el Invima recomienda no ‘disfrazar los riesgos’ por consumo irresponsable de dulces y alcohol", se lee en el comunicado.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺