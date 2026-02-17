IPS denuncia presuntos actos de extorsión de Famisanar. EPS dice que la acusación es falsa

La IPS ROHI y Famisanar habían mantenido relación desde hace años. Foto: Famisanar/ROHI

La Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) ROHI, a través de una denuncia pública, señaló presuntos actos de extorsión por parte de la EPS Famisanar. En el documento, el gerente general de la IPS, Luis Carlos Bermúdez, afirmó que desde hace siete años mantenían una alianza estratégica con esta EPS, pero en noviembre de 2025, con la llegada del agente interventor German Darío Gallo y a sus asesoras. Johana Astrid Celis y Diana Hernández, habría empezado un “gran malestar financiero”.

Según relató Bermúdez, el interventor habría tomado la decisión de suspender la publicación de programación de pagos en el modulo de proveedores de la página web de Famisanar. “Posteriormente, en diciembre, nos sorprendimos al ver un deterioro contundente en el flujo de caja sin precedentes, a menos del 20 % de lo necesario para operar”, se lee en el comunicado.

La IPS envió a la EPS solicitudes de aclaración sobre los pagos y su normalización, hasta que se llevó a cabo una reunión con Famisanar el 19 de diciembre. Allí, relató el gerente, la asesora Celis, presuntamente, habría hecho un “perfilamiento” de la institución, realizando preguntas cómo: ¿ustedes tienen padrino político? ¿Cuánto necesitan para que puedan seguir trabajando? ¿Qué están dispuestos a hacer para acceder a toda su cartera? Entre otras.

Un hecho aún más grave, según la IPS, ocurrió el 22 de diciembre durante una reunión con Lilia Calderón, que se presentó como intermediaria de la EPS. La denuncia señala que Calderón, dirigiéndose a los administradores de ROHI, habría dicho: “si quieren que les pague su cartera, deben hacerle un descuento a Famisanar del 1 % y, aparte, dar en efectivo a una persona indicada el 12 % de todo lo que les paguen”. Bermúdez aseveró que en sus nueve años de trabajo, no había recibido “tremenda extorsión”.

Según Bermúdez, Calderón les habría advertido que, de no cumplir con lo que pedía, no se iba a hacer el giro a ROHI, se le “quitarían” los pacientes y se suspendería el contrato con Famisanar, para dárselo a alguien que “sí aceptara esos términos”. Tras negarse, aseguró el gerente, comenzó una “guerra de daño”, con una presunta reducción de pagos y el retiro de miles de pacientes crónicos de la institución, que habrían sido trasladados a la IPS Health and Life.

Las pruebas de esta delicada denuncia, afirmó Bermúdez, estarían a disposición de la Fiscalía General de la Nación y otros entes de control. Estas incluirían correos, chats, llamadas y grabaciones de las reuniones con Lilia Calderón, Johana Astrid Celis y el agente interventor. Germán Gallo. “Hago un llamado a las IPS víctimas de esta estructura de corrupción a denunciar, no podemos ser cómplices”, concluye el comunicado.

La respuesta de Famisanar

Ante la denuncia de la IPS ROHI, Famisanar no tardó en pronunciarse. La EPS calificó como “falsas” y “peligrosas” las acusaciones en contra de Germán Darío Gallo y sus asesoras.

“Las temerarias afirmaciones del gerente Bermúdez socavan de forma grave la honra, el buen nombre y la seguridad personal del agente interventor y de los demás funcionarios de Famisanar, al señalarlos públicamente de cometer conductas delictivas y tratarlos de ‘criminales’”, aseguró la EPS.

Además, Famisanar dijo haber radicado ante la Fiscalía una denuncia contra el gerente de la IPS por el delito de calumnia. También habría pedido al ente investigador determinar si incurrió en falsa denuncia y/o frade procesal. La EPS aseveró que, desde que inicio el proceso de intervención, se habrían identificado varias irregularidades en la prestación del servicio de ROHI, como una presunta adulteración en la facturación y un presunto cobro de servicios por usuarios fallecidos.

“En diciembre 29 de 2025, el contrato entre Famisanar EPS y ROHI fue terminado de forma unilateral por la IPS, dejando sin servicios en el acto a cerca de 4.000 afiliados”, comunicó la entidad, adjuntando la carta de terminación. “Para sustentar sus calumnias, el gerente Bermúdez ha utilizado fotos de personas homónimas de funcionarios de Famisanar, con el fin de endilgarles conductas delictivas e inexistentes actos de corrupción”.

En su respuesta, Famisanar señala que las conversaciones y encuentros a los que se refirió Bermúdez no tienen que ver con los procedimientos establecidos actualmente en la entidad, y que en ellas no habrían participado funcionarios de la EPS.

