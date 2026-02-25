IPS especializada en hemofilia suspende servicios a afiliados de Nueva EPS

La hemofilia es un trastorno hereditario (en la gran mayoría de casos) en el que el proceso de coagulación de la sangre no funciona bien. Foto: Pexels

A través de un comunicado, la IPS Integral Solutions SD SAS informó que suspendió la atención de pacientes con hemofilia afiliados a la Nueva EPS. La razón, aseguran, es que no se materializaron unos compromisos que tenían con la EPS y que garantizarían la “ejecución efectiva de los tratamientos y servicios requeridos para la población asignada”.

La situación se venía alertando desde el mes pasado, cuando la IPS especializada en el manejo de pacientes con hemofilia y otras coagulopatías, emitió un primer comunicado en el que contaron que desde el 16 de enero iniciaron el proceso de atención integral de los pacientes con esta enfermedad asignados a la institución, por parte de la Nueva EPS.

En ese comunicado escribieron que “a la fecha (28 de enero) no se han materializado por parte de la EPS los compromisos financieros necesarios” para los tratamientos y servicios. Por esto, alertaban que la situación limitaba temporalmente la posibilidad de realizar la atención clínica integral de estos pacientes.

En el nuevo comunicado, que publicaron el 24 de febrero, la IPS afirma que la Nueva EPS no cumplió con los compromisos acordados el 16 de enero y el 20 de febrero. “Esta situación limita e imposibilita completamente cualquier oportunidad de realizar la atención clínica integral para todos los usuarios”, escribió Integral Solutions, que tiene presencia en 17 departamentos del país.

La decisión afecta tanto a los pacientes antiguos como a los nuevos, que fueron entregados a Nueva EPS. Según se lee en la página de la EPS, 383 pacientes con hemofilia fueron asignados a las IPS Integral Solutions y Salud Vital, luego de que finalizara el contrato que tenían con la IPS Medicarte.

La difícil situación que denuncian los pacientes con hemofilia

Este anuncio se da días después de que se conociera el caso de Kevin Arley Acosta Pico, un menor de siete años que tenía hemofilia A, una enfermedad rara, y que falleció el 13 de febrero. Aunque el menor fue trasladado desde Pitalito a Bogotá tras caerse de una bicicleta, la madre del niño, Katherine Pico, denunció en medios de comunicación el retraso en la autorización del traslado por parte de Nueva EPS, así como la falta de entrega de un medicamento que era vital para tratar la enfermedad de su hijo.

Ante este caso, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) manifestó su “profunda preocupación” frente a la situación crítica que actualmente enfrentan los niños y adolescentes con hemofilia y otros trastornos raros de la coagulación en Colombia.

Según la organización, los pacientes que padecen estas enfermedades no están recibiendo de manera oportuna y continua los medicamentos esenciales para preservar su vida “en condiciones de dignidad”.

