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Iván Sánchez sale de la dirección de la ADRES: Marcela Brun será la directora encargada

Sánchez estuvo en la dirección de la ADRES por poco más de dos meses. Aún no se conocen los motivos detrás de su salida del cargo.

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Redación Salud
Iván Sánchez Arango, quien estuvo poco más de dos meses en la dirección de la ADRES.
Iván Sánchez Arango estuvo poco más de dos meses en la dirección de la ADRES.
Foto: ADRES

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Hoy se conoció la decisión del Gobierno de cambiar al director de la ADRES, Iván Sánchez, quien será reemplazado por la viceministra de Protección Social, Marcela Brun, que asumirá en encargo la dirección de esa entidad.

Sánchez se suma a los cambios en cargos clave que ha tenido el Gobierno de Aberlardo de la Espriella durante sus primeros meses. Llegó a la dirección de la Adres el 31 de agosto, por lo que duró poco más de dos meses en el cargo. Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda y tiene una maestría en derecho de tecnología y telecomunicaciones. De acuerdo con la página web de la Adres, el exfuncionario "cuenta con cerca de 20 años de experiencia en el sector salud, gestión pública, transparencia y control de recursos públicos, además de ser especialista en procesos de transformación institucional".

Aún no se conocen los motivos detrás de su salida de la dirección de la ADRES, la entidad que se encarga de administrar los recursos del sistema de salud en Colombia y que es fundamental en el pago de servicios del plan de beneficios en salud que prestan las clínicas y hospitales a los usuarios de las EPS.

La noticia de la llegada de Marcela Brun como encargada de la ADRES la confirmó el Ministerio de Salud mediante un comunicado durante la tarde de hoy.

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"El Ministerio de Salud informa que la viceministra de Protección Social, Marcela Brun Vergara, asumirá como directora encargada de la Dirección General de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). El encargo busca garantizar la continuidad institucional y el normal desarrollo de las funciones de la ADRES, especialmente en los procesos relacionados con la administración y el flujo de los recursos del sistema de salud", se lee en el documento.

Sin embargo, la entidad no dio a conocer más detalles sobre la decisión de sacar a Sánchez del cargo.

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Por Redación Salud

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