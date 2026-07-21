Keralty responde a acusaciones del presidente Gustavo Petro durante su último discurso

El grupo empresarial señaló que seguirá confiando en la justicia para afrontar las acusaciones que ha hecho el presidente. Foto: Cortesía

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El Grupo Keralty, propietario de la EPS Sanitas y de la aseguradora privada Colsanitas, emitió un comunicado en respuesta a los señalamientos del presidente Gustavo Petro durante su discurso de instalación del nuevo Congreso.

El documento, firmado por Joseba Grajales, presidente de esa compañía, se refirió a la calificación de “genocidas” por parte del presidente Petro y afirmó que todas las actuaciones de la empresa se han dado dentro del marco legal colombiano.

“En los últimos días de su mandato, el presidente saliente de Colombia ha vuelto a lanzar acusaciones gravísimas e infundadas contra Keralty y sus colaboradores, llegando a calificarnos de “genocidas”. Estas palabras no solo son falsas: son profundamente injustas con miles de profesionales de la salud que han dedicado su vida a cuidar a los colombianos”, señaló Keralty.

En su respuesta, el presidente de Keralty mencionó diferentes episodios que enfrentaron al Gobierno saliente con la compañía, como las discusiones alrededor de la reforma a la salud y la intervención de la EPS Sanitas por parte de la Supersalud en 2024.

“Resistimos presiones, campañas de desprestigio, intervenciones administrativas y ataques verbales directos desde la más alta autoridad del país. Mientras algunas empresas se rindieron, se retiraron, se ocultaron o incluso colaboraron con decisiones que sabían injustas, nosotros tomamos una decisión consciente: defender la legalidad, los derechos de nuestros usuarios y la dignidad de nuestro equipo, aunque ello implicara asumir costos reputacionales, económicos y personales muy elevados”, aseguró en el comunicado.

El Grupo Keralty también recordó que, tras la intervención de su EPS, dos decisiones de la rama judicial, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, han señalado que se vulneró el debido proceso y han ordenado restablecer la administración de la aseguradora a sus propietarios. Además, ordenaron la retractación del presidente Gustavo Petro en 2025 frente a acusaciones que había hecho en contra de Grajales, presidente de Keralty.

“Por eso, lejos de sentirnos abatidos por las últimas palabras del presidente saliente, las entendemos como lo que son: el grito final de un proyecto que no logró derrotar la institucionalidad, ni quebrar la columna vertebral de quienes defendimos, con serenidad y coraje, un sistema de salud que ha protegido a millones de colombianos”, se lee en el documento.

Finalmente, el grupo empresarial del sector salud envió un mensaje de agradecimiento y tranquilidad para sus trabajadores, asegurando que seguirán trabajando en el país como lo han venido haciendo en los últimos años.

“A la opinión pública y a los medios de comunicación les reiteramos que cualquier acusación sobre supuestos crímenes, genocidio o financiación ilícita ha sido desmentida en los escenarios judiciales, y que Keralty ha acudido y seguirá acudiendo a las instancias nacionales e internacionales que sean necesarias para proteger su buen nombre y el de sus directivos y trabajadores”, concluyeron.

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