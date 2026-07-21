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Keralty responde a acusaciones del presidente Gustavo Petro durante su último discurso

Durante su discurso en el Congreso, el presidente Petro lanzó varias acusaciones en contra de Grupo Keralty y su presidente.

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Redacción Salud
21 de julio de 2026 - 01:21 p. m.
El grupo empresarial señaló que seguirá confiando en la justicia para afrontar las acusaciones que ha hecho el presidente.
El grupo empresarial señaló que seguirá confiando en la justicia para afrontar las acusaciones que ha hecho el presidente.
Foto: Cortesía
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El Grupo Keralty, propietario de la EPS Sanitas y de la aseguradora privada Colsanitas, emitió un comunicado en respuesta a los señalamientos del presidente Gustavo Petro durante su discurso de instalación del nuevo Congreso.

El documento, firmado por Joseba Grajales, presidente de esa compañía, se refirió a la calificación de “genocidas” por parte del presidente Petro y afirmó que todas las actuaciones de la empresa se han dado dentro del marco legal colombiano.

“En los últimos días de su mandato, el presidente saliente de Colombia ha vuelto a lanzar acusaciones gravísimas e infundadas contra Keralty y sus colaboradores, llegando a calificarnos de “genocidas”. Estas palabras no solo son falsas: son profundamente injustas con miles de profesionales de la salud que han dedicado su vida a cuidar a los colombianos”, señaló Keralty.

En su respuesta, el presidente de Keralty mencionó diferentes episodios que enfrentaron al Gobierno saliente con la compañía, como las discusiones alrededor de la reforma a la salud y la intervención de la EPS Sanitas por parte de la Supersalud en 2024.

“Resistimos presiones, campañas de desprestigio, intervenciones administrativas y ataques verbales directos desde la más alta autoridad del país. Mientras algunas empresas se rindieron, se retiraron, se ocultaron o incluso colaboraron con decisiones que sabían injustas, nosotros tomamos una decisión consciente: defender la legalidad, los derechos de nuestros usuarios y la dignidad de nuestro equipo, aunque ello implicara asumir costos reputacionales, económicos y personales muy elevados”, aseguró en el comunicado.

El Grupo Keralty también recordó que, tras la intervención de su EPS, dos decisiones de la rama judicial, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, han señalado que se vulneró el debido proceso y han ordenado restablecer la administración de la aseguradora a sus propietarios. Además, ordenaron la retractación del presidente Gustavo Petro en 2025 frente a acusaciones que había hecho en contra de Grajales, presidente de Keralty.

“Por eso, lejos de sentirnos abatidos por las últimas palabras del presidente saliente, las entendemos como lo que son: el grito final de un proyecto que no logró derrotar la institucionalidad, ni quebrar la columna vertebral de quienes defendimos, con serenidad y coraje, un sistema de salud que ha protegido a millones de colombianos”, se lee en el documento.

Finalmente, el grupo empresarial del sector salud envió un mensaje de agradecimiento y tranquilidad para sus trabajadores, asegurando que seguirán trabajando en el país como lo han venido haciendo en los últimos años.

“A la opinión pública y a los medios de comunicación les reiteramos que cualquier acusación sobre supuestos crímenes, genocidio o financiación ilícita ha sido desmentida en los escenarios judiciales, y que Keralty ha acudido y seguirá acudiendo a las instancias nacionales e internacionales que sean necesarias para proteger su buen nombre y el de sus directivos y trabajadores”, concluyeron.

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Por Redacción Salud

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