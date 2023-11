La Contraloría responde solicitud de Minsalud sobre velo corporativo de Sanitas

Carlos Mario Zuluaga Pardo, contralor en funciones. Foto: Contraloría

La Contraloría respondió esta mañana a la solicitud del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de levantar el velo corporativo de la EPS Sanitas que éste realizó en las últimas horas. Carlos Zuluaga Pardo, contralor en funciones, señaló: “Lo haremos única y exclusivamente cuando levantemos procesos de responsabilidad fiscal”. De esta manera, confirma que ese paso no se daría de forma inmediata.

Tal como explicó El Espectador en este artículo, el levantamiento del velo corporativo es una medida excepcional en el ordenamiento colombiano. “Eso se ordena cuando se ha hecho un ejercicio abusivo del derecho a asociarse. En otras palabras, cuando yo constituyo una sociedad, pero lo hago para utilizarla en forma indebida, ilegal, en fraude a terceros o sencillamente cuando estoy intentando simular que hay una separación patrimonial, cuando no la hay”, explicaba David Sotomonte, investigador de la U. Externado.

Puede ver: “Esta semana vamos a votar la reforma a la salud”: presidente de la Cámara

“Esta es una figura que se utiliza para determinar si algunas empresas o personas jurídicas utilizan su razón social como fachada para desviar los recursos del Estado”, agregó Zuluaga. En palabras un poco más simples, tiene que haber indicios de que una sociedad incurrió en un detrimento de recursos públicos, o que los socios de esa sociedad se enriquecieron indebidamente usando como fachada la sociedad.

“Una petición a la Contraloría la puede hacer cualquiera. Pero la Contraloría, mientras no haya una indagación preliminar, no podría tomar esa medida. Y aun si la toma, eso no significa que conduzca a una sanción, pues la toma inicialmente como medio de prueba”, aclaraba Sotomonte. Hasta el momento no existe, al menos que sea de conocimiento público, una investigación de ese tipo en particular contra Sanitas.

Puede ver: Vientos de cambio en Nueva EPS: Gobierno pone dos de sus fichas en la junta directiva

Sin embargo, el contralor Zuluaga señaló que sí hay varias investigaciones que está adelantando la entidad. “Una de ellas es qué pasó con los recursos girados durante la pandemia a las EPS. (...) También es cierto que estamos indagando qué ocurre con las reservas técnicas que debían constituir las EPS para garantizar estas contingencias”. El funcionario prometió que durante noviembre comenzarán a conocerse resultados.