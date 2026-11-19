Afidro, el gremio que representa en Colombia a las compañías farmacéuticas internacionales dedicadas a la investigación y el desarrollo, publicó su más reciente informe de cartera, correspondiente al tercer trimestre de 2026. Elaborado junto con la consultora Sectorial, el documento estima que a septiembre de 2026, las deudas de EPS, gestores farmacéuticos, clínicas, hospitales y otros clientes con los laboratorios al gremio sumaban COP 5,16 billones.

"El informe muestra una señal alentadora. En marzo, 37 de cada 100 pesos que se les debían a los laboratorios afiliados a AFIDRO seguían pendientes de pago tras la fecha acordada. En junio, esa cifra bajó a 32 y en septiembre, a 28. Así, por segundo trimestre consecutivo, las cuentas atrasadas representaron una parte menor de la deuda", dijo Alejandro Escobar, gerente estratégico de Sectorial. La reducción equivale a COP 438.000 millones menos en cartera.

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Sin embargo, el informe también advierte que la mejoría no implica que el problema esté resuelto. Mientras disminuye la proporción de cuentas vencidas, crece el valor de las deudas que las compañías consideran de difícil recuperación, conocidas como cartera castigada. Estas pasaron de COP 191.600 millones en septiembre de 2025 a COP 573.200 millones en septiembre de 2026: se triplicaron en un año.

En otras palabras, 11 de cada 100 pesos de la cartera ya se consideran de difícil recuperación. Afidro explica que si se suman esas obligaciones a las cuentas vencidas, 35 de cada 100 pesos adeudados a los laboratorios no se han pagado a tiempo o se dan por perdidos.

Otro indicador que refleja las dificultades de liquidez es el tiempo que deben esperar los laboratorios para recibir el dinero por los medicamentos que ya entregaron. En promedio, el plazo llegó a 177 días, frente a los 125 días registrados a finales de 2023. La situación es más compleja en las EPS. Según el informe, estas entidades tardan, en promedio, 314 días en pagar sus obligaciones con los laboratorios, es decir, más de diez meses.

Además, el 72 % de los recursos que les deben está vencido. Los gestores farmacéuticos, empresas que compran y dispensan medicamentos a los pacientes en nombre de las EPS, concentran la mayor parte de la deuda: COP 3,13 billones, equivalentes al 61 % de la cartera de los laboratorios afiliados a Afidro. De ese monto, COP 860.000 millones están atrasados. El informe también registra un cambio en la composición de las ventas: el canal comercial pasó de representar el 18 % al 26 % entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026.

El documento presenta, además, diferencias en el comportamiento financiero de las EPS intervenidas y las que no están bajo esa medida. Durante el primer semestre de 2026, las primeras registraron una siniestralidad del 114,3 %, mientras que las segundas llegaron al 102,6 %. Este indicador compara los recursos que reciben las EPS con los gastos que deben cubrir. Una siniestralidad superior al 100 % significa que los gastos superan los ingresos: en el caso de las intervenidas, por cada 100 pesos recibidos se destinaron 114,3 pesos a cubrir gastos.

La brecha entre ambos grupos es de 11,7 puntos porcentuales. Según los datos del informe, en 2022 sus niveles eran similares: 108,5 % para las EPS intervenidas y 107,3 % para las no intervenidas. Desde entonces, las trayectorias se han separado. Las primeras alcanzaron una siniestralidad del 119,6 % en 2025, mientras que las segundas llegaron al 104,5 % ese mismo año. Para Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro, la reducción de la cartera vencida es una señal positiva, pero el reto consiste en consolidar esa tendencia y lograr que los recursos lleguen oportunamente a los distintos actores del sistema.

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