La dieta que la ciencia respalda para vivir más y contaminar menos

Que somos lo que comemos no es una idea nueva. Lo que sí es más reciente es la noción de que nuestras elecciones alimentarias también pueden afectar la salud del planeta. O, por lo menos, que la forma en que producimos y consumimos los alimentos influye directamente en factores como las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso del agua y la degradación del suelo. Cada plato que ponemos en la mesa no solo alimenta nuestro cuerpo, sino que también deja una huella ambiental que, sumada a millones de decisiones similares, tiene un impacto global.

¿Existe una dieta capaz de cuidar al planeta y, al mismo tiempo, nutrir nuestro cuerpo? Una nueva investigación publicada en Science examinó cómo seguir la llamada la Dieta Planetaria de Salud (PHD, por sus siglas en inglés) se relaciona con el riesgo de mortalidad y de enfermedades crónicas. El estudio analizó datos de dos cohortes: la NHANES en EE. UU. , con 42.947 participantes entre 1999 y 2018, y la UK Biobank, con 125.372 participantes. Además, se incluyó un metaanálisis de 37 estudios previos con más de 3 millones de personas.

Los resultados fueron consistentes: quienes seguían más esta dieta, presentaban un menor riesgo de morir por cualquier causa. En la cohorte británica, también se observó una reducción del riesgo de mortalidad por cáncer y enfermedades respiratorias. El metaanálisis confirmó que esta dieta se asocia con menores riesgos de enfermedades cardiovasculares, cáncer colorrectal, cáncer de pulmón, accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria y diabetes. Estos hallazgos sugieren que adoptar la Dieta Planetaria de Salud no solo puede mejorar nuestra propia salud, sino también contribuir a un planeta más sostenible. Pero, ¿de qué dieta estamos hablando?

Por supuesto, antes de hacer un cambio radical en la dieta, es importante consultar con un profesional de la salud, como un médico o un nutricionista, especialmente si se tienen condiciones médicas preexistentes. Cada cuerpo es diferente, y lo que funciona para una persona puede no ser adecuado para otra. Además, los cambios graduales suelen ser más sostenibles que modificaciones extremas de un día para otro, permitiendo que el organismo se adapte y evitando deficiencias nutricionales. Adoptar una dieta más basada en plantas puede ser beneficioso, pero requiere planificación para asegurar que se obtengan todos los nutrientes.

Una nueva dieta

En 2019 se creó la Comisión EAT–Lancet, un grupo de expertos que estudia cómo podemos comer de manera saludable sin dañar el planeta. Su objetivo fue definir qué alimentos y en qué cantidad debemos consumir para cuidar nuestra salud y, al mismo tiempo, no sobrepasar los límites que la Tierra puede soportar, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el uso del agua, y los desequilibrios de nitrógeno y fósforo. La Comisión propuso una dieta de referencia llamada Dieta de Salud Planetaria o dieta EAT–Lancet, que es un patrón alimentario que prioriza los alimentos vegetales y limita los más dañinos para la salud y el planeta.

Los científicos hicieron simulaciones a nivel mundial para ver qué pasaría si la población siguiera esta dieta frente a los objetivos climáticos del Acuerdo de París, que busca limitar el calentamiento global a 1,5 °C para 2100. Los resultados mostraron que, si seguimos comiendo como ahora, las emisiones de gases de efecto invernadero podrían duplicarse para 2050. En cambio, si adoptamos más dietas basadas en plantas, las emisiones podrían reducirse hasta en un 80%. (Puede ver: La resolución de Minsalud que reordena la salud en Colombia)

La Comisión concluyó que, para lograr esto, serían necesarios cambios importantes en la dieta mundial: reducir a la mitad el consumo de carne roja y de algunos tubérculos y al mismo tiempo duplicar el consumo de legumbres, cereales integrales y frutos secos. En términos prácticos, la Dieta Planetaria de Salud se basa en un promedio de 2.500 calorías diarias para un adulto. De esas calorías, apenas unos 30 gramos deberían provenir de carnes rojas o procesadas, lo que equivale, más o menos, a comer una pieza pequeña de ternera a la semana.

La mayoría de las proteínas deberían obtenerse de legumbres, frutos secos, pollo y pescado, alimentos que se reconocn más saludables y sostenibles para el planeta. ¿Por qué? Porque su producción tiene un menor impacto ambiental: requieren menos tierra, agua y energía, y generan menos emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, cultivar lentejas o almendras emite significativamente menos CO₂ que producir carne de vacuno.

La nueva investigación señala, sin embargo, que los beneficios no son solo para el planeta. En EE. UU., quienes tenían la mayor adherencia a esta dieta redujeron la mortalidad por todas las causas en 23 %, la mortalidad por enfermedad cardíaca en 19 % y la mortalidad por otras causas en 19 % durante un seguimiento de 9,3 años. En el Reino Unido, la dieta se asoció con 16 % menos mortalidad por todas las causas, 16 % menos por cáncer y un sorprendente 61 % menos por enfermedades respiratorias tras 12,3 años de seguimiento.

Un metaanálisis posterior de 37 estudios con 3,2 millones de participantes confirmó estos hallazgos: la mayor adherencia a la dieta se asoció con 11 % menos mortalidad por cáncer, 17 % menos por enfermedades cardiovasculares y 21 % menos por todas las causas. En enfermedades específicas, se observaron reducciones del 15 % en cáncer colorrectal, 32 % en cáncer de pulmón, 17 % en ECV, 17 % en enfermedad coronaria, 26 % en diabetes y 16 % en accidente cerebrovascular total. Los análisis mostraron una relación lineal: a mayor puntuación en adherencia a esta forma de alimentación, menor riesgo de mortalidad y de enfermedades crónicas, independientemente de factores como edad, sexo, IMC, ingresos o hábitos de vida.

Aunque este estudio encontró que seguir la Dieta Planetaria de Salud se asocia con menor riesgo de enfermedades y mortalidad, hay algunas limitaciones importantes. Primero, la información sobre lo que las personas comían se basó en encuestas, que pueden no reflejar exactamente la dieta real. Además, aunque se ajustaron muchos factores como edad, sexo, educación o hábitos de fumar, otros factores que afectan la salud, como la actividad física o el estrés, no se pudieron medir completamente. Otra limitación es que los estudios se realizaron en Estados Unidos y Reino Unido, con hábitos alimentarios y acceso a alimentos específicos.

Por eso, los resultados podrían no aplicarse de la misma manera a otros países o culturas. También, el cálculo del impacto ambiental de los alimentos es una estimación aproximada, porque no considera todas las variaciones locales en producción o transporte. Pese a estas limitaciones, los hallazgos refuerzan la evidencia de que seguir una dieta basada en alimentos vegetales, con menor consumo de carne roja, no solo prolonga la vida, sino que también reduce la huella ambiental, ofreciendo un modelo de alimentación saludable y sostenible para el futuro.

