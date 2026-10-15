La exposición, afirma la OMS, puede producirse a través de la pintura, los utensilios de cocina, los cosméticos, las especias, el reciclaje informal y la contaminación industrial, entre otras fuentes. “No existe un nivel seguro, e incluso una…

Una nueva evaluación global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta sobre la exposición al plomo , un metal que puede generar intoxicación y afectar a múltiples órganos tanto en adultos como en niños. Según el informe, cada año mueren 3,5 millones de personas por esta razón.

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La exposición al plomo causa 3,5 millones de muertes al año y falta regularlo en medio mundo

La exposición, afirma la OMS, puede producirse a través de la pintura, los utensilios de cocina, los cosméticos, las especias, el reciclaje informal y la contaminación industrial, entre otras fuentes. “No existe un nivel seguro, e incluso una exposición relativamente baja puede causar daños irreversibles”, aseguran.

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Esos daños pueden afectar a múltiples órganos y contribuyen a problemas de salud como enfermedades cardiovasculares y renales en adultos y daños irreversibles en el cerebro, la salud y el desarrollo de los niños.

En el caso de los niños, la OMS dice que incluso niveles bajos de exposición pueden tener consecuencias para toda la vida, incluidas afectaciones al aprendizaje, el comportamiento y la salud general. “Como los síntomas pueden no ser visibles de inmediato, muchos casos pasan desapercibidos hasta que ya se ha producido un daño significativo”, explican.

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En 2020, un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la organización Pure Earth, concluyó que uno de cada tres niños, es decir, unos 800 millones en todo el mundo, tienen niveles de plomo en la sangre de cinco microgramos por decilitro, una cantidad peligrosa.

Algunas fuentes de exposición infantil a este elemento químico son:

Agua contaminada en tuberías con plomo.

Plomo de industrias activas como la minería.

Pintura y pigmentos a base de plomo.

Gasolina con plomo (que ha disminuido considerablemente en las últimas décadas, pero fue una fuente histórica importante).

Soldadura de plomo en latas de alimentos.

Plomo en especias, cosméticos, medicinas ayurvédicas, juguetes y otros productos de consumo.

Los padres cuyas ocupaciones implican trabajar con plomo a menudo llevan polvo contaminado a sus casas en su cabello, manos y zapatos, exponiendo inadvertidamente a sus hijos al elemento tóxico.

¿Qué están haciendo para prevenir la exposición al plomo?

Pese a las advertencias, lo que más le preocupa a la OMS es que actualmente menos de la mitad de los países cuenta con controles legalmente vinculantes sobre la pintura con plomo.

Por eso, recientemente hicieron un llamado a los países a que aceleren las medidas para prevenir la exposición a este metal, una amenaza "generalizada pero prevenible", en el marco de la Semana Internacional de Prevención de la Intoxicación por Plomo 2026.

"La intoxicación por plomo no debería estar robando el potencial de los niños en 2026″, sostiene Bruce Gordon, director interino del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Una Sola Salud de la OMS. "Sabemos de dónde vienen muchas exposiciones y sabemos cómo prevenirlas. Los países deben ahora actuar en origen, eliminando el plomo de los productos y los entornos antes de que llegue al torrente sanguíneo de un niño".

Los Estados miembros de la OMS, entre los que está Colombia, han reconocido la exposición al plomo como una preocupación de salud pública urgente y han encargado a la agencia el desarrollo de un Plan de Acción Global sobre Mitigación del Plomo, que se presentará a la Asamblea Mundial de la Salud en 2027.

La OMS también lanzará ese año el Paquete Técnico PREVENT sobre Prevención de la Intoxicación por Plomo, que ofrecerá a los países orientación práctica para identificar las fuentes prioritarias de exposición, determinar qué intervenciones pueden tener mayor impacto, reforzar y aplicar las regulaciones y hacer seguimiento de los progresos.

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