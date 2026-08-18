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La feroz batalla de los dispositivos portátiles va más allá de medir su estado físico

A medida que los dispositivos portátiles se integran cada vez más en el sistema de salud, el análisis de todos esos datos requerirá una sofisticada asistencia de inteligencia artificial, según los expertos, y también hay que abordar importantes problemas de privacidad de datos.

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Brent Crane / The New York Times
18 de agosto de 2026 - 11:16 p. m.
A medida que los dispositivos portátiles se integran cada vez más en el sistema de salud, el análisis de todos esos datos requerirá una sofisticada asistencia de inteligencia artificial, según los expertos, y también hay que abordar importantes problemas de privacidad de datos.
A medida que los dispositivos portátiles se integran cada vez más en el sistema de salud, el análisis de todos esos datos requerirá una sofisticada asistencia de inteligencia artificial, según los expertos, y también hay que abordar importantes problemas de privacidad de datos.
Foto: Freepik

Es el año 2035. Tú, al igual que la mayoría de las personas que conoces, tienes un pequeño dispositivo del tamaño de un botón implantado en el antebrazo. A cambio de una cuota periódica, monitorea continuamente tu presión arterial, temperatura corporal, actividad cardiovascular y todos los demás indicadores de salud que un médico consideraría importantes. Cualquier dato sospechoso es señalado de inmediato a tu médico por un sistema de inteligencia artificial personalizado. Las enfermedades y afecciones se detectan —y se tratan— lo más pronto...

Por Brent Crane / The New York Times

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