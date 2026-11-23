Durante los últimos meses, una tendencia ha ganado terreno en las redes sociales. La palabra "péptidos" se ha vuelto de uso común en publicaciones que prometen bajar de peso, reducir grasa corporal y conseguir resultados rápidos. Algunos de estos productos se promocionan como alternativas para adelgazar, incluso sin efectos secundarios y sin necesidad de una valoración médica. Sin embargo, la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE) está advirtiendo este lunes que su consumo indiscriminado y sin valoración médica…

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La moda de los péptidos para bajar de peso enciende las alarmas de los médicos

Durante los últimos meses, una tendencia ha ganado terreno en las redes sociales. La palabra "péptidos" se ha vuelto de uso común en publicaciones que prometen bajar de peso, reducir grasa corporal y conseguir resultados rápidos. Algunos de estos productos se promocionan como alternativas para adelgazar, incluso sin efectos secundarios y sin necesidad de una valoración médica. Sin embargo, la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE) está advirtiendo este lunes que su consumo indiscriminado y sin valoración médica puede representar riesgos para la salud.

Pero ¿qué son los péptidos? Se trata de cadenas de aminoácidos, los mismos componentes que forman las proteínas, que cumplen distintas funciones en el organismo. El cuerpo los produce de manera natural y algunos, como la insulina, actúan como mensajeros hormonales.

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A partir de su investigación también se han desarrollado medicamentos para tratar diferentes enfermedades, entre ellas la obesidad.

El problema, advierte la Asociación, es que no todos cuentan con evidencia científica ni tienen autorización para utilizarse en seres humanos. Algunos permanecen en investigación, pero ya se comercializan por canales no autorizados y se promocionan como tratamientos para bajar de peso.

"Los péptidos que han sido desarrollados como medicamentos y están autorizados para el tratamiento de la obesidad han pasado por procesos rigurosos de investigación y seguimiento. Conocemos sus efectos secundarios frecuentes y sus riesgos potenciales. En cambio, hay otros que apenas están en investigación y de los que todavía no conocemos claramente su seguridad ni sus posibles efectos adversos", explica Pilar Ruiz, endocrinóloga de la ACE.

La entidad menciona entre los medicamentos desarrollados para tratar la obesidad la semaglutida, el orlistat y la liraglutida. Sobre la tirzepatida, precisa que su indicación aprobada es para la diabetes tipo 2. La Asociación advierte que estas alternativas no deben confundirse con sustancias experimentales que se venden sin contar con la aprobación necesaria.

Las señales de alerta al comprar estos productos

Uno de los motivos de preocupación de los especialistas es la promoción de estas sustancias en redes sociales mediante testimonios, fotografías de antes y después y promesas de resultados garantizados.

La Asociación recomienda desconfiar de los productos que aseguran que no producen efectos secundarios o prometen resultados iguales para todas las personas. También insiste en verificar el registro sanitario ante el Invima, así como la procedencia, el fabricante y el lote del producto.

La compra a través de establecimientos farmacéuticos autorizados es otro de los aspectos que señala la entidad. La ausencia de información verificable sobre la composición o el origen de una sustancia puede exponer a los consumidores a riesgos que no han sido suficientemente estudiados.

La advertencia también se extiende a los centros que ofrecen tratamientos para la obesidad sin contar con habilitación, condiciones sanitarias adecuadas o profesionales capacitados. Según la Asociación, realizar procedimientos médicos en estos establecimientos puede comprometer la seguridad de los pacientes, especialmente si no existen protocolos de atención ni capacidad para responder ante posibles complicaciones.

No todos los tratamientos sirven para todas las personas

La ACE recuerda que la obesidad requiere una evaluación individual y que no existe un medicamento que funcione de la misma manera para todos los pacientes. Antes de formular un tratamiento, explica la doctora Ruiz, es necesario revisar los antecedentes médicos, la alimentación, la actividad física, los hábitos de sueño y la presencia de otras enfermedades, como diabetes, hipertensión, alteraciones del colesterol o problemas hepáticos.

"Cada persona tiene necesidades diferentes y no todos los medicamentos se adaptan a esas necesidades. Por eso es importante que un médico evalúe los antecedentes, las condiciones de salud y los factores de riesgo antes de iniciar un tratamiento", señala la especialista.

La entidad también advierte sobre los riesgos de modificar las dosis, combinar medicamentos o suspenderlos sin acompañamiento médico. Estas prácticas pueden afectar la respuesta al tratamiento y aumentar la posibilidad de efectos secundarios.

Finalmente, la Asociación insiste en que bajar de peso no necesariamente significa estar más saludable. En las personas que viven con obesidad, una reducción de entre el 5 % y el 10 % del peso inicial puede generar beneficios importantes, aunque las metas deben establecerse según las condiciones de cada paciente y no a partir de los estándares físicos que circulan en redes sociales.

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Su recomendación es consultar con un especialista antes de iniciar cualquier tratamiento y verificar que los medicamentos y las instituciones que los ofrecen cuenten con las autorizaciones correspondientes.

Diez recomendaciones para evitar riesgos al tratar la obesidad

Frente al aumento de la oferta de productos y tratamientos para bajar de peso, la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo comparte una serie de recomendaciones para orientar a quienes buscan atención para la obesidad.

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Priorice la salud sobre la apariencia física. Establezca metas realistas y evalúe indicadores como la presión arterial, el azúcar en sangre, la movilidad y el bienestar general. Consulte antes de iniciar cualquier tratamiento. Un especialista debe determinar si usted es candidato para utilizar un medicamento o someterse a un procedimiento. No se automedique. No utilice productos recomendados en redes sociales ni comparta medicamentos con familiares o amigos. Un tratamiento adecuado para una persona puede no serlo para otra. Verifique los productos. Revise su procedencia, fabricante, lote y registro sanitario ante el Invima. No utilice sustancias de composición desconocida o comercializadas por canales no autorizados. Desconfíe de las fórmulas milagrosas. Las promesas de resultados garantizados, pérdida de peso inmediata y ausencia de efectos secundarios son señales de alerta. Acompañe el tratamiento con una alimentación saludable. Priorice frutas, verduras, leguminosas y proteínas, y reduzca el consumo de productos azucarados y ultraprocesados. Incorpore actividad física a su rutina. Caminar, subir escaleras, realizar pausas activas o practicar ejercicio contribuye a mejorar la salud metabólica. Cuide el descanso y la salud emocional. Dormir adecuadamente y atender el bienestar emocional también hacen parte del tratamiento. Asista a los controles médicos. El seguimiento permite evaluar los resultados, ajustar las dosis y detectar oportunamente posibles efectos adversos. Busque ayuda y piense a largo plazo. El tratamiento de la obesidad puede requerir acompañamiento médico, nutricional y emocional, así como otras alternativas terapéuticas según cada caso.

El llamado de la Asociación es a dejar de ver la pérdida de peso como una carrera contra el tiempo o como una búsqueda de resultados estéticos inmediatos. La obesidad requiere atención médica, información confiable y tratamientos sustentados en evidencia científica.

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