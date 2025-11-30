La OMS cree que la infertilidad es un problema grave y poco atendido en el mundo

La guía de la OMS ofrece recomendaciones sobre cómo manejar de manera efectiva la infertilidad desde el punto de vista clínico. Foto: Getty Images/iStockphoto - Nikita Starichenko

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó esta semana su primera directriz mundial para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la infertilidad. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la entidad, cree que se trata de “uno de los problemas de salud pública más ignorados de nuestro tiempo y un importante problema de equidad a nivel mundial”. Se estima que la infertilidad afecta a 1 de cada 6 personas en edad reproductiva en algún momento de su vida. “Enfrentan este desafío solas: sin acceso a atención médica, obligadas a optar por tratamientos más económicos pero no probados, o forzadas a elegir entre la esperanza de tener hijos y su seguridad financiera. Animamos a más países a adaptar esta guía, brindando a más personas la posibilidad de acceder a una atención asequible, respetuosa y con base científica”, agregó Ghebreyesus.

La entidad ofrece en la guía 40 recomendaciones que buscan fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la infertilidad, reconociendo la infertilidad como “la imposibilidad de lograr un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección”. Esto, dice el organismo, puede causar angustia, estigma y dificultades económicas, afectando el bienestar mental y psicosocial de las personas.

La guía de la OMS ofrece recomendaciones sobre cómo manejar de manera efectiva la infertilidad desde el punto de vista clínico. También hace un llamado a invertir más en prevención, proporcionando información sobre fertilidad e infertilidad, y sobre factores como la edad, en escuelas, atención primaria y centros de salud reproductiva.

Se subraya la importancia de atender los principales factores de riesgo, como las infecciones de transmisión sexual no tratadas y el consumo de tabaco. Además, se aconsejan cambios en el estilo de vida, incluyendo una alimentación saludable, ejercicio regular y dejar de fumar, especialmente para quienes desean concebir. Informar a las personas sobre la fertilidad desde jóvenes ayuda a planificar mejor la reproducción.

La guía explica cómo diagnosticar las causas biológicas más comunes de infertilidad en hombres y mujeres y propone un enfoque progresivo para el tratamiento. Comienza con estrategias sencillas, como asesoramiento sobre los períodos fértiles y la promoción de la fertilidad sin intervención médica, y avanza hacia tratamientos más complejos, como la inseminación intrauterina o la fertilización in vitro (FIV), tomando en cuenta la evidencia clínica y las preferencias de los pacientes. Finalmente, se reconoce el impacto emocional de la infertilidad, que puede causar depresión, ansiedad o aislamiento, y resalta la necesidad de garantizar apoyo psicológico continuo para quienes atraviesan esta situación.

“La prevención y el tratamiento de la infertilidad deben basarse en la igualdad de género y los derechos reproductivos”, afirmó Pascale Allotey, directora del Departamento de Salud Sexual, Reproductiva, Materna, Infantil y Adolescente y Envejecimiento de la OMS y del Programa Especial de las Naciones Unidas para la Reproducción Humana (HRP). “Capacitar a las personas para que tomen decisiones informadas sobre su vida reproductiva es un imperativo de salud y una cuestión de justicia social”.

