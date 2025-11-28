Supersalud ordena intervenir por un año el Hospital Departamental San Francisco de Asís en Chocó

Supersalud intervino la Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó, en Chocó Foto: Superintendencia Nacional de Salud

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa de la Nueva Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó, en Chocó, por el término de un año.

La decisión llega luego de ocho meses de vigilancia especial y “ante la persistencia de graves deficiencias asistenciales, administrativas y financieras que comprometen la seguridad del paciente y la continuidad en la prestación del servicio”, comunicó el órgano de control.

Le puede interesar: En los últimos cinco meses, Nueva EPS no habría realizado pagos correspondientes a SIES Salud

Esta medida de vigilancia, que inició 1 de marzo de este año, permitió constatar, según la Supersalud, un desequilibrio financiero, el deterioro de la calidad en la atención y prácticas inseguras para los pacientes en el hospital. También se identificó un incumplimiento en el programa para desacelerar la desnutrición infantil, así como el registro de mortalidades evitables.

Es por ello que la Superintendencia dispuso remover de su cargo, de manera inmediata, a la gerente actual y a los miembros de la junta directiva de la ESE. En cambio, designó a la doctora Osiris del Carmen Casas Mena como agente especial interventora, quien desde este 28 de noviembre asume las funciones de representante legal de la entidad.

Lea también: Advierten que este alimento para bebés es fraudulento en Colombia, tras alerta en Estados Unidos

En un plazo máximo de 30 días, Casas Mena tendrá que presentar un plan de acción integral para superar las siguientes fallas, identificadas por el órgano de control y vigilancia:

- Ausencia de ejecución sistemática del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y equipos biomédicos.

- Incumplimiento persistente en el reporte oportuno, completo y veraz de información al Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

- Deficiencias graves en la gestión de medicamentos e insumos: falta de controles de máximos y mínimos, ausencia de verificación de fechas de vencimiento y deterioro por filtraciones y humedad en áreas de almacenamiento.

- Operación de la central de esterilización en condiciones de alto riesgo por insuficiencia de capacidad instalada.

- Carencia de un sistema funcional de vigilancia epidemiológica de eventos adversos y seguridad del paciente, con subregistro sistemático, funcionamiento intermitente de comités y ausencia de análisis de causa raíz.

- Baja adherencia a las guías de atención prioritaria en salud materna, con abordaje tardío e insuficiente de gestantes.

- Deficiente administración y ejecución de los programas de atención básica en salud.

- Condiciones inadecuadas de aseo, limpieza y desinfección en todas las áreas de la institución.

La Supersalud afirmó que, durante la intervención, seguirá de cerca el cumplimiento del plan de acción, con el fin de garantizar la recuperación institucional y una prestación oportuna, accesible, segura y de calidad de los servicios de salud en el departamento de Chocó.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺