Según la organización, con la información facilitada por las autoridades rusas no se han encontrado indicios de una transmisión activa relacionada con el caso. Sin embargo, advirtió que una de las principales incertidumbres sigue siendo la ausencia de un diagnóstico confirmado.

Este sábado 10 de octubre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) volvió a pronunciarse sobre la muerte de una trabajadora del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, en Rusia.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La OMS reitera que la muerte de una trabajadora en laboratorio en Rusia sigue sin aclararse

La trabajadora murió el 2 de octubre tras ser hospitalizada con una neumonía grave, y los primeros reportes de prensa asociaron su muerte con la peste neumónica, a raíz de una presunta exposición accidental en el laboratorio. El caso llevó a que decenas de personas que habían estado en contacto con ella fueran puestas bajo observación médica.

Frente a la situación, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que Rusia ha cooperado con la OMS desde el principio, mientras que las autoridades sanitarias del país sostienen que no se ha detectado ningún patógeno de alto riesgo entre los contactos de la fallecida.

Le puede interesar

Esta es la cronología del caso, según el reporte de la OMS:

29 de septiembre : Una empleada del Instituto Antipeste de Irkutsk fue hospitalizada por una neumonía grave que, según las autoridades rusas, empezó con síntomas de una infección respiratoria viral.

: Una empleada del Instituto Antipeste de Irkutsk fue hospitalizada por una neumonía grave que, según las autoridades rusas, empezó con síntomas de una infección respiratoria viral. 2 de octubre : La trabajadora murió y medios rusos reportaron que se sospechaba de peste neumónica, lo que llevó a la agencia sanitaria local a poner bajo observación a sus contactos.

: La trabajadora murió y medios rusos reportaron que se sospechaba de peste neumónica, lo que llevó a la agencia sanitaria local a poner bajo observación a sus contactos. Del 3 al 7 de octubre : La OMS pidió en cuatro ocasiones a Rusia verificar la información, incluido un supuesto segundo caso.

: La OMS pidió en cuatro ocasiones a Rusia verificar la información, incluido un supuesto segundo caso. 6 de octubre. Rusia respondió que no hay casos recientes de peste en la región y que la muerte se clasificó como una neumonía de causa indeterminada.

Rusia respondió que no hay casos recientes de peste en la región y que la muerte se clasificó como una neumonía de causa indeterminada. 7 y 8 de octubre : Las autoridades rusas detallaron que la paciente y sus contactos dieron negativo para patógenos de alta amenaza y que solo se puso en cuarentena el hospital donde fue atendida.

: Las autoridades rusas detallaron que la paciente y sus contactos dieron negativo para patógenos de alta amenaza y que solo se puso en cuarentena el hospital donde fue atendida. 8 de octubre: El servicio ruso de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, aseguró que rumores relacionados con un segundo caso en la región son "informaciones no se corresponden con la realidad".

9 de octubre: Tras siete días de observación sin síntomas ni resultados positivos, Rusia informó que no se detectó en ninguno de los contactos ningún patógeno de alto riesgo de los que maneja el laboratorio, por lo que dio por concluido su seguimiento médico.

Con este panorama, la OMS concluyó que no hay evidencia de transmisión, aunque advirtió que, mientras no exista un diagnóstico confirmado, no es posible establecer la causa de la muerte ni descartar del todo una exposición en el laboratorio.

“El entorno laboral del caso sigue siendo un factor importante a tener en cuenta. La persona fallecida trabajaba en una institución que maneja agentes patógenos de alto riesgo y, según se ha informado, se aplicaron medidas de precaución de salud pública debido a sus actividades profesionales. Aunque la información facilitada por las autoridades no indica que hubiera infección por los agentes patógenos de alto riesgo analizados ni identifica casos adicionales relacionados, el origen de la enfermedad mortal sigue sin determinarse. Por lo tanto, en esta fase no se puede descartar por completo una exposición relacionada con el laboratorio”, indicó la organización en su comunicado.

Por eso, la OMS recomendó continuar con el análisis de las muestras clínicas y de la información epidemiológica disponibles, y señaló que nuevas pruebas, incluidas las de confirmación en laboratorios de referencia, podrían ayudar a identificar el agente causante y a precisar la evaluación del riesgo. Con la información disponible hasta ahora, la organización no recomienda restricciones de viaje ni de comercio relacionadas con este caso.

¿Qué es la peste y cómo se transmite?

Según explica en su portal web los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la peste es una enfermedad que afecta a los seres humanos y a otros mamíferos. Es causada por la bacteria Yersinia pestis.

“Las personas suelen contagiarse a través de la picadura de una pulga infectada de un roedor o al entrar en contacto con un animal infectado”, indica la CDC y agrega que “la peste se puede curar con antibióticos, pero estos deben administrarse sin demora para evitar que la enfermedad se agrave o provoque la muerte".

La entidad también agrega que "la peste es tristemente famosa por haber causado la muerte de millones de personas en Europa durante la Edad Media. Hoy en día, es una causa de enfermedad poco frecuente, aunque persistente, en las zonas rurales del oeste de Estados Unidos y en determinadas regiones de África y Asia”.

En línea con esto, en entrevista con CNN, la viróloga Angela Rasmussen asegura que “las personas no deben estar de este evento, pues a pesar de que es una enfermedad que tiene una alta mortalidad, no es muy transmisible entre personas”. Según Rasmussen, la peste está presente en la fauna salvaje de los ecosistemas de la región, y por eso existe un instituto en el que se manejan estas bacterias y virus infecciosos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que la peste es una enfermedad muy grave para el ser humano, sobre todo en sus formas septicémica (infección sistémica causada por la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo) y neumónica.

“En ausencia de tratamiento, la tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 100 %. La forma neumónica, invariablemente mortal si no se trata pronto, es especialmente contagiosa y puede desencadenar epidemias graves con transmisión de persona a persona a través de gotículas respiratorias suspendidas en el aire”, indica la OMS.

Como aclara la OMS, la confirmación de la peste requiere pruebas de laboratorio. En ese sentido, existen diferentes técnicas para detectar un antígeno específico de Y. pestis. Una de ellas, anota la OMS, consiste en una prueba rápida con tiras reactivas que ha sido validada y que hoy en día se utiliza mucho en África y Sudamérica.

Publicidad

Cabe señalar que la OMS no recomienda la vacunación, excepto para grupos de alto riesgo (por ejemplo, personal de laboratorio expuesto constantemente al riesgo de contaminación y profesionales sanitarios).

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺