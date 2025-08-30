La OPS pide reforzar vigilancia ante brotes de chikunguña y expansión del Oropouche

El virus de Oropouche se transmite por medio de la picadura del mosquito conocido como jején o maruim (Culicoides paraensis). Foto: Bruna Lais Sena do Nascimento, Laboratório de Entomología Médica

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica debido a los brotes localizados de chikunguña y la circulación sostenida del virus Oropouche (OROV) en varios países de las Américas durante 2025. “La circulación simultánea de estas y otras arbovirosis aumenta el riesgo de brotes, complicaciones y muertes en poblaciones vulnerables”, advirtió.

De acuerdo con la agencia sanitaria, con corte al 9 de agosto, 14 países de la región reportaron 212.029 casos sospechosos de chikunguña y 110 muertes. Más del 97 % de estos casos se concentraron en Sudamérica, siendo Bolivia, Brasil y Paraguay los países más afectados, además de algunas zonas del Caribe. Aunque la cifra representa una disminución en comparación con 2024, los brotes siguen activos en focos específicos.

Esta enfermedad viral es transmitida principalmente por el mosquito Aedes aegypti y provoca fiebre alta, sarpullido, dolor muscular y articular severo, que puede durar meses o incluso años. También, en algunos casos, puede desencadenar manifestaciones graves como choque, meningoencefalitis o síndrome de Guillain-Barré, exponiendo a los menores de cinco años, a adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades preexistentes a un mayor riesgo de muerte. Para hacerle frente al chikunguña, lo ideal, dijo la OPS, es evitar las picaduras, pues no existe tratamiento específico.

En cuánto al virus de Oropouche, durante los primeros siete meses de este año se han confirmado más de 12.700 casos en 11 países de la región, incluidos casos autóctonos en Brasil, Colombia, Cuba, Panamá, Perú y Venezuela.

Este virus se transmite principalmente por el jején (Culicoides paraensis), aunque también el mosquito Culex quinquefasciatus podría estar involucrado. El Oropouche ocasiona fiebre, dolor de cabeza y muscular y, en ciertos casos, manifestaciones neurológicas. El tratamiento de OROV es síntomatico, ya que tampoco hay vacuna ni antivirales específicos.

“Históricamente, su transmisión (la del OROV) se concentraba en zonas de la Amazonia, pero en 2024 y 2025 se ha observado una expansión hacia áreas previamente no afectadas”, comunicó la OPS. “Esta expansión subraya la necesidad de fortalecer la vigilancia, incorporando análisis espaciales y temporales, así como herramientas geoespaciales para detectar cambios en la distribución de los vectores y casos”.

Es por ello que la organización recomendó reforzar la detección oportuna de casos, además de eliminar criaderos de mosquitos en zonas de alto riesgo, como escuelas y centros de salud. La agencia, en suma, aconsejó mejorar el diagnóstico, especialmente durante los primeros cinco días de síntomas, utilizando pruebas moleculares como la PCR. Además, destacó que se debe capacitar al personal de salud para el manejo adecuado de casos agudos y crónicos.

“En el caso de Oropouche, se sugiere incluirlo en el diagnóstico diferencial de dengue en la primera semana de síntomas, y considerar posibles complicaciones neurológicas en fases posteriores, como meningitis o encefalitis. Hasta un 60% de los pacientes podría experimentar recaídas de síntomas. Por ello, se recomienda monitorear los casos y realizar investigación en casos fallecidos”, apuntó la OPS.

En estos procesos, según la agencia, la participación comunitaria es clave para reducir la proliferación de mosquitos. Subrayó que es fundamental promover el uso de repelentes y mosquiteros y que, para el control del Culicoides paraensis se requieren acciones específicas, como “eliminar encharcamientos, rellenar o drenar cuerpos de agua temporales y desmalezar áreas alrededor de viviendas, para reducir los sitios de cría y reposo del vector”.

