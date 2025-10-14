En Colombia hay más de 4.300 personas esperando un trasplante de órgano

El Instituto Nacional de Salud (INS) señaló que 3.952 personas están esperando un trasplante de riñón, 174 uno de hígado, 53 un pulmón y otros 23 uno de corazón. Además, 464 necesitan un trasplante de córnea fresca. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos, que se conmemora el 14 de octubre, el Ministerio de Salud reveló que más de 4.300 colombianos están a la espera de un trasplante de órganos.

Aunque la cartera no ahondó en las cifras entregadas, en junio de este año el Instituto Nacional de Salud (INS) señaló que 3.952 personas están esperando un trasplante de riñón, 174 uno de hígado, 53 un pulmón y otros 23 uno de corazón. Además, 464 necesitan un trasplante de córnea fresca.

En el boletín, el ministerio también señaló que a lo largo del año pasado se realizaron 1.358 trasplantes a partir de 388 donantes, lo que equivale a una tasa de 7,4 donantes por millón de habitantes. De acuerdo con la cartera, aunque la cifra refleja avances, más de 4.300 personas siguen esperando un órgano.

“La donación de órganos es un acto de amor y generosidad que puede salvar vidas. Por eso es fundamental hablar con nuestras familias sobre esta decisión, para que en momentos difíciles ellos sepan qué queremos y puedan respetar nuestra voluntad”, apuntó el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

En ese sentido, el ministerio aseguró que en articulación con el INS, están intensificando las acciones para encontrar más donantes de órganos y tejidos, a través del fortalecimiento de la identificación de donantes potenciales y la formación de médicos especializados.

“Hoy, más que nunca, debemos fomentar una cultura de solidaridad y esperanza, porque cada donante representa una nueva oportunidad de vida para miles de colombianos que esperan con ansias un trasplante”, agregó Jaramillo.

Sin embargo, es importante recordar que en noviembre del año pasado, la Corte Constitucional tumbó la creación del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos (INDTOT), que tenía el propósito de ser la entidad que regulara esas actividades en el país.

En cualquier caso, debe recordarse que según la Ley 1805 de 2016, en Colombia se presume la voluntad de donar. De hecho, si una persona quiere oponerse a la presunción legal de donar sus órganos, debe enviar un documento escrito autenticado ante Notario Público al INS. También puede hacerlo al momento de afiliarse a su EPS, la cual está obligada a informar al Instituto.

De acuerdo con información del Sistema de Información Nacional en Donación y Trasplantes (RedData) del INS, entre 2006 y con corte al 30 de mayo de 2025, 346.383 personas han manifestado su voluntad positiva a donar, mientras 1.469 se han negado.

