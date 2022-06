La restricción del derecho al aborto costará vidas: OMS

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: Agencia EFE

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se pronunció con respecto a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que tumbó la semana pasada una sentencia que garantizó, por casi medio siglo, el derecho de las mujeres de ese país al aborto. Tedros Adhanom, director general de la Organización, manifestó que: “Limitar el acceso al aborto seguro cuesta vidas y tiene un impacto mayor en mujeres de las comunidades más pobres y marginadas”. Además de esto, lamentó la decisión, al considerarla “un retroceso”, que le da la espalda a una tendencia de 40 años de garantizar el derecho al aborto.

El pasado viernes 24 de junio, la Corte, de mayoría conservadora, le puso fin al fallo en el caso Roe v. Wade, que permitió la legalidad del aborto en el país. Para el tribunal que examinó el caso, las mujeres tenían la libertad para elegir o no abortar, y el gobierno no podía dictar leyes restrictivas.La decisión de la Corte de la anterior semana, entonces, acabó con esta garantía, y ahora será cada estado el que determine si el aborto es legal en su territorio. (También puede leer: La batalla histórica de la comunidad LGBTQ para no ser tratados como enfermos)

Adhanom también indicó que son las mujeres las que tienen el derecho a decidir cuando se trata de su cuerpo y de su salud. Para él, la evidencia apunta a que, sin la garantía de la legalidad del aborto, las mujeres y jóvenes optarán en abortos inseguros que pueden traer complicaciones e incluso la muerte. El director de la OMS manifestó que considera que aquellos que están en contra del derecho al aborto “tienden a simplificar” lo que significa tener o no acceso a este procedimiento médico. Dijo que lo que se juega es la vida misma de las mujeres, y no únicamente un derecho a elegir. (Le puede interesar: Estas son las recomendaciones de la OMS para manejar el brote de viruela del mono)

”Mi experiencia en India es que el acceso al aborto salva vidas y que negarlo es como negar a alguien un medicamento que le puede salvar”, agregó la científica jefe de la OMS, Soumya Swaminathan. ”Si no tienen acceso, (las mujeres) lo van a intentar igual. Esto las lleva a manos de personas que se aprovechan de la situación y se produce un gran daño para la salud o la muerte por las complicaciones que pueden surgir, como las infecciones”, explicó.

Los expertos enfatizaron que la posición oficial de la Organización es que el aborto seguro garantiza el cuidado de la salud. Tedros Adhanom manifestó que, aunque la decisión de la semana pasada en Estados Unidos es un retroceso, “es más importante que nunca unirse para proteger el derecho de las mujeres al aborto seguro, en todas partes”.

