“La salud de los colombianos no puede ser sacrificada por la disputa del relato”: Pacto por la Salud

En un comunicado a la opinión pública, el Pacto por la Salud, conformado por organizaciones de pacientes, usuarios, profesionales de la salud, prestadores, aseguradores, entidades académicas y sociales, sobre las discusiones en torno a la reforma a la salud en Colombia que se vienen con el inicio del último periodo legislativo del actual Congreso.

“La reforma presentada por el Gobierno Nacional no resuelve los problemas estructurales del sistema. No está centrada en las necesidades de las personas, no tiene aval fiscal, no propone una solución a la desfinanciación crónica de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), no establece reglas claras para proteger la continuidad en la atención o garantizar la sostenibilidad de las instituciones prestadoras. Tampoco ha sido producto de un diálogo democrático y transparente”, se lee en el documento.

De acuerdo con el Pacto por la Salud, se necesita llegar a una solución técnica y de manera inmediata debido a que el sistema atraviesa por “la coyuntura más crítica en los últimos treinta años”. En esta crisis están siendo afectados tanto los pacientes, con mayores barreras de acceso y demoras en sus tratamientos, como la red hospitalaria pública y privada, con “cierres de servicios e incertidumbres en los pagos”.

En el comunicado se advierte que el Gobierno ha dejado entrever alternativas para implementar su reforma, lo que que violaría “los principios de legalidad, progresividad, no regresividad y participación”.

Ante esta situación, el Pacto por la Salud dio a conocer algunos puntos que deben ser, a su parecer, esenciales para atender la crisis del sistema. Una de las primeras propuestas es buscar soluciones expeditas para los hospitales y clínicas ante la falta de pagos, los retrasos en presupuestos máximos y el manejo inadecuado de recursos están poniendo “en jaque a todo el sistema de prestación”.

“Es urgente una salida a la crisis financiera del sistema. Se deben saldar las deudas con prestadores, garantizar la suficiencia de la UPC y establecer mecanismos de financiamiento estables y sostenibles”, se lee en el comunicado.

Además, se pidió al Gobierno Nacional no utilizar las mesas técnicas de salud, como la ordenada por la Corte Constitucional para el ajuste de la UPC, como tribunales políticos, sino como instrumentos técnicos. A esto se suman la petición de que se mantenga la transparencia en los datos del sector salud, así como un respeto a la institucionalidad y un diálogo nacional amplio, respetuoso y técnico.

“En este nuevo periodo legislativo, le corresponde al Senado de la República recuperar el tono sereno y reflexivo que este debate exige. No se trata de negar la necesidad de cambios y ajustes, sino de evitar retrocesos irreparables. La salud de los colombianos no puede ser sacrificada en el altar de la improvisación ni en la disputa por el relato”, concluye el Pacto por la Salud, en su comunicado.

¿Quién compone el Pacto por la Salud?

Estas son las organizaciones y actores que lo componen:

Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud

Pacientes Colombia

Asociación de Usuarios de Salud Total

Asociación de Usuarios de Compensar

Asociación de Usuarios de Sura

Asociación de Usuarios de Nueva EPS Cundinamarca

Asociación de Usuarios de Famisanar

Asociación de Usuarios de Sanitas

Asociación de Usuarios de Aliansalud

Asociación Colombiana Saludable Asesores

Asociación de Enfermos Hepáticos y renales

Asociación de IPS en Colombia

Fundación Rasa

SENOSama

Fundación Salud Querida

Fundación Fundem

Fundación Kala

Movimiento Luz Rosa

FECOER

Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma

Ascofapsi

Fundación Retorno Vital

Fundación Santa fe de Bogotá

Clínica Palermo

Así Vamos en Salud

Centro de Estudios ES- Universidad de Antioquia

Fundación Universitaria Juan N Corpas

Facultad de Medicina Universidad del Bosque

ICESI

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia- ANDI

ASOCAJAS

ASCUN

JAVESALUD

AFIDRO

ASOCOLDRO

FENALCO

AMCHAM

Mesa Nacional de Víctimas

Instituto de Prospectiva e innovación en Salud INNOs

CGT

Rodrigo Córdoba - Ex presidente de Sociedades Científicas

Exministros de Salud

Augusto Galán

Mauricio Santamaria

Fernando Ruiz

Alejandro Gaviria

Beatriz Londoño

Diego Palacio

Jaime Arias

Gabriel Riveros

Exviceministros de Salud y Protección Social

Iván Darío González

German Escobar

Carlos José Rodríguez

Jairo Núñez

Eduardo Alvarado

Carlos Castr

Blanca Elvira Cajiga

Carlos Ignacio Cuervo

Diana Cárdenas

María Andrea Godoy

