La Supersalud cambia los interventores en las EPS Coosalud y Famisanar

María Andrea Godoy, superintendente de Salud, junto a Edgar Felipe Molina, nuevo agente interventor de la EPS Coosalud. Foto: Superintendencia Nacional de Salud

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La recién posesionada superintendente de Salud, María Andrea Godoy Casadiego, anunció en la tarde de este viernes 28 de agosto la designación de nuevos agentes interventores en dos EPS intervenidas que prestan sus servicios a casi seis millones de colombianos.

Se trata de los agentes interventores de las EPS Coosalud y Famisanar, las cuales se encuentran intervenidas desde noviembre de 2024 y septiembre de 2023, respectivamente.

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A Famisanar, con 2.5 millones de afiliados, llega Carlos Ignacio Cuervo, quien reemplazará a Mauricio Molina Álvarez, mientras que a Coosalud, con 3.3 millones de afiliados, llega Edgar Felipe Molina, en reemplazo de Aarol Lee Medina Ovalle. Ambos reemplazos, explicó la Superintendencia Nacional de Salud, se dan tras la recomendación del Comité de Medidas Especiales de la entidad.

El nuevo interventor de Coosalud es médico cirujano, con experiencia en el sector asegurado y de prestación de servicios del sistema de salud. Según la Supersalud, Molina Corre “ha ocupado cargos directivos y se ha desempeñado en la gerencia de Servicios de Salud en EPS. Esta experiencia en el sector le ha permitido desarrollar un conocimiento sólido en gestión del riesgo en salud, articulación de redes de prestación y optimización de recursos, aspectos fundamentales para liderar la gestión de la entidad”.

Justo este viernes 28 de agosto, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena, en un fallo de primera instancia, dejó sin efectos dos resoluciones emitidas en 2024 y 2026 por la Superintendencia de Economía Solidaria para administrar la Cooperativa Coosalud.

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Sin embargo, la misma Supersalud aclaró que la decisión tomada por el tribunal no modifica las medidas adoptadas por esta superintendencia, por lo que la intervención a la EPS continúa vigente.

Mientras tanto, Cuervo, el nuevo interventor de Famisanar, es médico, abogado y administrador de empresas. Con más de 30 años de experiencia en el sector, el nuevo interventor de Famisanar también se ha desempeñado como viceministro de Salud y Bienestar y gerente de Metrosalud, la red pública de salud de Medellín.

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“Los interventores llegan con la instrucción de realizar un diagnóstico riguroso y expedito para establecer el plan de trabajo a seguir y promover las diferentes acciones de responsabilidad frente a las irregularidades o inconsistencias que lleguen a encontrar, así como adoptar las decisiones necesarias que eviten que estas intervenciones se prolonguen de manera indefinida”, señaló la Superintendencia en un comunicado.

Por su parte, la superintendente Godoy señaló, durante el acto de posesión de los dos nuevos agentes, que ambos cuentan con un mes para presentar un plan de trabajo que deberá ser aprobado por la Superintendencia.

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