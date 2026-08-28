Tenga cuidado con estos productos capilares: Invima advierte su comercialización ilegal

Algunos de los productos capilares comercializados de manera fraudulenta bajo la marca “Chokocafe_byPaolaGarcia”. Foto: Invima

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En la tarde de este viernes 28 de agosto, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria por la comercialización de una serie de productos que no cuentan con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), requisito indispensable para su venta en el país.

La presente alerta está enfocada en los productos capilares comercializados de manera fraudulenta bajo la marca “Chokocafe_byPaolaGarcia” y que fue identificada gracias a denuncias y acciones de inspección, vigilancia y control realizadas por la entidad.

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Los diferentes productos de esta marca estarían siendo promocionados a través de redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok, con tags como #chokocafe, #lotusflowercolombia, Beauty Spa by Paola García.

Luego de las acciones de vigilancia sanitaria, el Invima estableció que los productos ofrecidos a través de redes sociales no cuentan con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), la cual es requerida para su comercialización en el país.

“Por esta razón, son considerados productos cosméticos fraudulentos y su comercialización en Colombia es ilegal”, agregó la entidad. El Instituto explicó que la ausencia de la NSO significa que no existen garantías sobre la calidad, seguridad y eficacia de los productos cosméticos.

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Al no tener dicha notificación, el Invima tampoco puede asegurar el cumplimiento de los requisitos normativos relacionados con su composición, origen, condiciones de fabricación y almacenamiento.

De hecho, la entidad asegura que hasta el momento han recibido información de efectos adversos asociados al uso de estos productos, “principalmente en la zona de aplicación”.

Por lo anterior, el Invima le recomienda a la ciudadanía suspender inmediatamente el uso de estos productos, en caso de haberlos adquirido. La entidad también solicita informar a las autoridades sanitarias los lugares donde estos productos estarían siendo comercializados.

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Finalmente, para las personas que ya adquirieron los productos y los han usado, el Instituto invita a reportar cualquier efecto adverso no esperado.

A la ciudadanía en general, la entidad le recomienda que, antes de adquirir un producto cosmético, verifique que cuente con la correspondiente Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) y realizar la compra a través de distribuidores o comercializadores legalmente constituidos y de confianza.

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