Hace algunos meses contamos en El Espectador que el cáncer asociado al virus del papiloma humano (VPH) podría convertirse, en las próximas décadas, en el primer tipo de cáncer que la humanidad está en capacidad real de eliminar. En la mayoría de los casos, estos tumores se desarrollan como consecuencia de una infección persistente por ciertos tipos de VPH de alto riesgo, especialmente el VPH-16 y el VPH-18. La buena noticia es que existe una vacuna capaz de prevenir la infección por estos tipos del virus y reducir, por tanto, el riesgo de…

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Hace algunos meses contamos en El Espectador que el cáncer asociado al virus del papiloma humano (VPH) podría convertirse, en las próximas décadas, en el primer tipo de cáncer que la humanidad está en capacidad real de eliminar. En la mayoría de los casos, estos tumores se desarrollan como consecuencia de una infección persistente por ciertos tipos de VPH de alto riesgo, especialmente el VPH-16 y el VPH-18. La buena noticia es que existe una vacuna capaz de prevenir la infección por estos tipos del virus y reducir, por tanto, el riesgo de desarrollar varios de los cánceres que provoca.

La mala noticia es que la vacunación en Colombia, donde esta dosis es gratuita, va muy mal.

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Un análisis de ACEMI, el gremio de las EPS del régimen contributivo, señala que, en los dos últimos años, las dosis aplicadas contra el virus del papiloma humano cayeron cerca del 40 % o más entre octubre y diciembre. Según el gremio, en 2024, las dosis aplicadas por mes pasaron de 142.070 en octubre a 75.148 en diciembre, una disminución del 47,1 %. En 2025, el comportamiento fue similar: bajaron de 76.903 a 46.560, lo que representa una caída del 39,5 %.

Los registros del 2026 indican que durante todos los meses de este año se han aplicado menos dosis en comparación con el mismo periodo transcurrido el año pasado (enero-octubre).

“La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) es una herramienta fundamental para prevenir el cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer asociados a este virus. Por eso, hacemos un llamado a las familias, a las autoridades nacionales y territoriales para que promuevan la vacunación de niños, niñas y adolescentes entre los 9 y 17 años. Aprovechemos este fin de año para regalarles algo invaluable: protección y prevención para su futuro. Vacunarlos hoy es una decisión que puede marcar la diferencia en sus vidas”, manifestó Carlos Castro, director científico de la Liga Colombiana Contra el Cáncer.

Hay que recordar que en Colombia la vacuna contra el VPH es gratuita para niños, niñas y adolescentes entre los 9 y 17 años y está disponible en más de 3.000 puntos de vacunación habilitados en el país. Esta vacuna, recuerdan los médicos, ayuda a prevenir el cáncer de cuello uterino y otros cánceres asociados al VPH, como los de ano, pene y orofaringe, además de las verrugas genitales.

Sin embargo, la historia de esta vacuna tiene un par de episodios tristes en el país. El primero ocurrió en 2014, en El Carmen de Bolívar, donde centenares de niñas y adolescentes comenzaron a presentar síntomas como desmayos, dolores de cabeza, dificultad para respirar y alteraciones de la sensibilidad. Muchas familias atribuyeron estos episodios a la vacuna contra el VPH.

Sin embargo, las investigaciones epidemiológicas del Instituto Nacional de Salud no encontraron evidencia de una relación biológica entre la vacuna y los síntomas. Una de las explicaciones planteadas fue la de un fenómeno psicógeno colectivo, en el que el miedo, la sugestión y la percepción de riesgo pudieron contribuir a la aparición y propagación de los síntomas. La difusión de videos e imágenes de las niñas afectadas en medios de comunicación y redes sociales amplificó la alarma y alimentó la desconfianza frente a la vacunación.

El episodio tuvo consecuencias profundas: las coberturas de vacunación se desplomaron. Colombia pasó de coberturas cercanas al 90 % en 2012 a registrar, en 2016, apenas un 14 % de cobertura para la primera dosis y un 5 % para el esquema completo. Desde entonces, la vacunación no se ha recuperado.

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