En un sector que ha atravesado una crisis durante los últimos años, el Gobierno…

El Congreso de la República se prepara para discutir el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030, la hoja de ruta con la que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella busca orientar sus políticas e inversiones durante los próximos cuatro años. Aunque el proyecto de ley definitivo será radicado el 7 de febrero de 2027, el Gobierno ya presentó ante el Legislativo las Bases del documento, que recogen sus principales apuestas para sectores como la salud.

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Las apuestas de De la Espriella para el sistema de salud en el Plan Nacional de Desarrollo

En un sector que ha atravesado una crisis durante los últimos años, el Gobierno plantea varias medidas. Una de las más relevantes, en materia financiera, es revisar la metodología de cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que reconoce el sistema por cada afiliado para financiar la prestación de los servicios de salud. Las Bases proponen revisar y ajustar la medida temporal de presupuestos máximos y los beneficios que se financian con eso.

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Hay que recordar que la Corte Constitucional ha ordenado en distintas oportunidades al Ministerio de Salud revisar y corregir los problemas en el cálculo de la UPC, con el propósito de garantizar que los recursos reconocidos sean suficientes para financiar los servicios y tecnologías que necesita la población afiliada. De hecho, en el Auto 007 de 2025, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 declaró el incumplimiento general de las órdenes relacionadas con la suficiencia de esta unidad.

A esto se suman otras propuestas para mejorar la gestión de los recursos y el acceso a tecnologías en salud. El Gobierno plantea fortalecer los mecanismos de compra y negociación centralizada de medicamentos para enfermedades huérfanas y tecnologías de alto costo, promover la prescripción responsable y establecer mecanismos de contratación y pago vinculados al cumplimiento de resultados en salud, calidad y eficiencia.

Otra de las apuestas es avanzar en una tarea pendiente del sistema: consolidar el Sistema Nacional de Salud Digital, una infraestructura pública orientada a mejorar el intercambio de información y facilitar la toma de decisiones. Entre sus componentes están la interoperabilidad de los datos, la historia clínica electrónica, la seguridad digital, la telesalud, el uso responsable de inteligencia artificial y la modernización de los servicios de atención al ciudadano.

En paralelo, las Bases proponen reducir la dependencia del país de las importaciones de medicamentos, vacunas, dispositivos médicos y otras tecnologías estratégicas. Para ello, plantean impulsar alianzas entre el sector público, la academia y la industria, fortalecer las capacidades de producción nacional y promover la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica.

La puesta en marcha de estas iniciativas, sin embargo, estaría sujeta a su viabilidad técnica, presupuestal y normativa.

Las propuestas también incluyen dos frentes relacionados con la prevención y la nutrición. El primero es la promoción de la actividad física como parte de las estrategias de prevención en salud. A través de la iniciativa Colombia se mueve, el Ministerio del Deporte, en articulación con las carteras de Salud y Educación, buscará fomentar el ejercicio como un hábito cotidiano.

Para ello, propone adoptar un estándar nacional de práctica física según el curso de vida, ampliar los programas de Hábitos y Estilos de Vida Saludable y Vías Activas y Saludables, y medir la permanencia de las personas en estas actividades mediante la Encuesta Nacional de Actividad Física y Comportamientos Sedentarios.

El segundo frente apunta a prevenir y atender la desnutrición infantil y otras formas de malnutrición. Las Bases plantean fortalecer la valoración nutricional y el seguimiento desde la gestación, promover la lactancia materna y la alimentación complementaria adecuada, y mejorar la atención comunitaria y clínica de la desnutrición aguda. También proponen mantener el Programa de Alimentación Escolar (PAE), incluso durante los periodos de transición al sistema educativo y las vacaciones, ampliar los programas de complementación alimentaria y desarrollar apoyos para hogares en situación de emergencia.

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