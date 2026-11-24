Una de las dificultades que ha quedado en evidencia durante los últimos años de crisis financiera del sistema de salud es la falta de coincidencia entre las cuentas de sus distintos actores. En la compleja cadena de relaciones financieras del sector, hospitales y clínicas (IPS) reportan servicios que aseguran haber prestado a los pacientes y facturan unos valores por esa atención. Sin embargo, las EPS no siempre reconocen esos mismos servicios o montos, por lo que sus registros de cuentas por pagar y los de las instituciones sobre sus cuentas…

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Una de las dificultades que ha quedado en evidencia durante los últimos años de crisis financiera del sistema de salud es la falta de coincidencia entre las cuentas de sus distintos actores. En la compleja cadena de relaciones financieras del sector, hospitales y clínicas (IPS) reportan servicios que aseguran haber prestado a los pacientes y facturan unos valores por esa atención. Sin embargo, las EPS no siempre reconocen esos mismos servicios o montos, por lo que sus registros de cuentas por pagar y los de las instituciones sobre sus cuentas por cobrar suelen presentar diferencias.

Y no suelen ser siempre diferencias pequeñas. En un sistema de salud que mueve billones de pesos al año, hablamos de divergencias que pueden ser de hasta miles de millones. En ese contexto, la Superintendencia Nacional de Salud inició este martes 24 de noviembre jornadas de conciliación de cartera entre EPS, IPS y otros actores del sistema en Bogotá, Meta y Huila.

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Estos encuentros se suman a las mesas de trabajo que ya se desarrollan en Chocó y San Andrés. Según informó la Supersalud, con corte al 23 de noviembre, en estos dos territorios se había revisado la cartera de 12 EPS y 26 IPS, por un valor superior a los COP 311.000 millones.

La estrategia busca depurar las cuentas por cobrar y por pagar para consolidar información sobre las obligaciones financieras entre los diferentes actores del sistema de salud. Para la entidad, contar con una base de información sólida y confiable es uno de los objetivos centrales de estos espacios.

Reactivan la Red Nacional de Controladores

De manera paralela a las mesas de conciliación, la Supersalud reactivó la Red Nacional de Controladores, una estrategia que reúne a diferentes entidades del Estado para coordinar acciones relacionadas con la revisión de las deudas entre EPS e IPS y el seguimiento a los recursos públicos destinados a la salud.

En la jornada participaron el Ministerio de Salud y Protección Social, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

De acuerdo con la Superintendencia, el trabajo conjunto busca unificar criterios, compartir información y fortalecer el seguimiento a las obligaciones financieras entre los distintos actores del sistema. La entidad señaló que estas acciones tienen como propósito contribuir a solucionar el pasivo existente entre EPS e IPS y, con ello, mejorar la prestación de los servicios de salud a los habitantes del país.

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