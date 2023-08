Las EPS se pronuncian frente a la revisión de presupuesto anunciada por Minsalud

Ministerio de Salud, reunión con EPS Foto: Ministerio de Salud

Desde hace varias semanas se vive una tensión entre las EPS y el Ministerio de Salud del Gobierno Petro. Tras el cambio de legislatura en el Congreso, las discusiones en torno a la reforma a la salud menguaron, pero las alertas por la falta de presupuesto avivaron varias discusiones. (Le puede interesar: Ministerio de Salud accede a revisar si la plata del sistema está o no alcanzando)

Varias EPS han manifestado que el dinero que les gira anticipadamente el Estado para la atención de los pacientes se está acabando y que en septiembre podría darse una crisis en la atención por esta falta de recursos.

Compensar, Sanitas y Sura enviaron una carta al Ministerio de Salud dando a conocer la supuesta crisis de sostenibilidad, frente a lo que Guillermo Alfonso Jaramillo se manifestó en una rueda de prensa este 24 de agosto, diciendo que la crisis no existe y que “no aparecen” las deudas de las que hablan las EPS.

En ese mismo espacios, el ministro anunció la creación de mesas técnicas en conjunto con las EPS, a partir de las cuales se van a revisar detalladamente las cuentas de la salud para determinar si la plata alcanza o no. Al respecto, Jaramillo dijo que, de encontrar problemas de sostenibilidad en el sistema, habría que buscar nuevas fuentes de dinero. (Le recomendamos: “Nadie puede decir que se le va a acabar la plata en septiembre”: Minsalud a EPS)

Hay que recordar que las alertas sobre un desfinanciamiento del sistema no son nuevas y se centran en tres elementos: insuficiencia de la UPC (el valor que paga el Estado por cada colombiano para cubrir su salud), presupuestos máximos y deudas y pagos pendientes de otros años (incluso de la pandemia de covid-19). Las EPS señalan que solo en estos últimos dos ítems (deudas pendientes y presupuestos máximos) les deben alrededor de 5 billones de pesos, como explicamos aquí.

Tras las declaraciones de Jaramillo, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el gremio que agrupa a las EPS con afiliados mayoritariamente del régimen contributivo, emitió un comunicado planteando varios puntos para discutir en estas mesas técnicas.

En primer lugar, destacaron la disposición del Gobierno al crear las mesas técnicas e insistieron en que no se trata de un problema nuevo, sino que es el resultado de “una insuficiencia estructural acumulada, sumada a una dificultad en el flujo de recursos acentuada en los últimos años”. (También puede leer: Los enredos de plata que persiguen al sistema de salud colombiano)

Además, insistieron en una de las preocupaciones que han manifestado desde hace varias semanas y es la insuficiencia de la UPC. “En 2022, por ejemplo, de cada 100 pesos destinados a las EPS por pago de UPC, estas gastaron 102,5 pesos para atender la salud de sus usuarios”.

De acuerdo con Acemi, esta insuficiencia se debe a que la fórmula con la que se calcula al UPC “se hace con valores atrasados al menos dos años”, por lo que aseguran que “no basta con que el giro sea anticipado si los recursos no son suficientes”. Sin embargo, el Ministerio ha defendido que el cálculo de esta unidad de pago se hace con base en la inflación proyectada y que en diciembre pasado se anunció un incremento para este año de más del 16 %.

Por otra parte, las EPS reclamaron que, a la fecha, no han recibido el pago correspondiente a los presupuestos máximos de los meses de julio y agosto, ni los pagos correspondientes al ajuste de pagos por este concepto realizados en 2022. (Le puede interesar: Las inquietudes que Compensar, Sanitas y Sura le piden atender al Ministro de Salud)

Finalmente, el gremio pidió que la discusión no se centre en las falencias que tiene el sistema, sino en que se dé un trabajo articulado entre todos los actores para reconocer los avances del sistema, mejorarlo y corregir las fallas existentes.

Tras las declaraciones del @MinSaludCol, Guillermo Alfonso Jaramillo, en rueda de prensa este jueves, #ACEMI plantea diez puntos para el inicio de la conversación que se anunció con las EPS: pic.twitter.com/oQvzitijSC — ACEMI (@acemi_gremio) August 25, 2023

Por su parte, Andrés Barragán, presidente de la EPS Compensar, una de las que envió la carta al Ministerio de Salud, dijo en entrevista con Blu Radio que la atención a los pacientes no se ha detenido. ““No vamos a quebrar. Ya tenemos problemas financieros grandes. Nuestras empresas son empresas muy grandes, muy reconocidas. Lo que estamos diciendo al Gobierno es que no nos está alcanzando la plata, tenemos problemas financieros, Empezamos a no cumplir con indicadores, pero vamos a seguir cumpliendo”, explicó Barragán en Mañanas Blu.

Por lo pronto, se espera al inicio de las mesas técnicas acordadas entre el Ministerio y las EPS para encontrar soluciones a los problemas de financiamiento que manifiestan las prestadoras de salud.

