Las EPS ya comenzaron el proceso de negociación conjunta de medicamentos

Fachada e instalaciones de esta droguería, una de las encargadas de la entrega de medicamentos de la EPS Sanitas.

La Superintendencia Nacional de Salud anunció este viernes que ya comenzó la etapa de oferta dentro de la negociación conjunta que están haciendo las EPS para comprar medicamentos y que fue autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Como había adelantado hace poco el superintendente de Salud, Giovanny Rubiano García, en estas páginas, la implementación de este mecanismo se desarrollará en tres etapas. La primera se centra en los medicamentos de alto costo, destinados a tratar enfermedades raras o crónicas graves en pacientes que requieren tratamientos prolongados y especializados. La segunda abarcará dispositivos médicos, como pañales desechables, y Alimentos de Propósito Médico Especial (APME). Finalmente, la tercera fase incluirá medicamentos genéricos o de bajo costo, priorizando aquellos de alto volumen de consumo.

Cada etapa del proceso incluye tres fases: sondeo de mercado o preoferta, oferta formal y cierre. La fase de oferta de la primera etapa, centrada en medicamentos de alto costo, comenzó el pasado lunes 22 de septiembre. Según la Supersalud, en esta fase se registraron 68 laboratorios farmacéuticos, que tienen plazo hasta el 5 de octubre para presentar sus propuestas. Se espera que esta etapa beneficie a más de 269.000 afiliados de 13 EPS que accedieron a participar del mecanismo, buscando reducir retrasos en la entrega y dispensación de medicamentos, al tiempo que facilita mejores condiciones de negociación y precios para las entidades prestadoras de salud.

De manera simultánea, indica la Supersalud, desde el 17 de septiembre se desarrolla la fase de negociación de pañales y Alimentos de Propósito Médico Especial (APME).

Rubiano señaló que mientras las EPS implementan los mecanismos de negociación en bloque, la Superintendencia realiza un seguimiento adicional. Esto consiste en verificar que el cierre del sistema Mipres —la plataforma electrónica utilizada para gestionar la prescripción y entrega de medicamentos— no se convierta en un obstáculo administrativo que impida a las EPS cumplir con la entrega y dispensación de los tratamientos a sus afiliados. En otras palabras, la Supersalud buscará que los procesos burocráticos no retrasen el acceso oportuno de los pacientes a los medicamentos que necesitan.

En la entrevista que le dio Rubiano a este medio hace unas semanas, aseguró que el nuevo esquema de negociación busca generar ahorros al sistema. Según sus estimaciones, se espera optimizar los costos de adquisición de tecnologías en salud en alrededor de $396.535 millones anuales, aunque el sondeo en curso podría mostrar mayores eficiencias.

En cuanto a los pacientes, Rubiano indicó que el objetivo es garantizar un mayor acceso a los medicamentos, asegurar la continuidad de los tratamientos y fortalecer la entrega domiciliaria y la dispensación en puntos de atención. Según la Supersalud, estos cambios buscan que las mejoras en la eficiencia se reflejen en beneficios para los afiliados, como disponibilidad y oportunidad en la entrega de medicamentos.

Respecto a la ruta de acceso, el superintendente explicó que no se prevén cambios en la estructura actual, sino un fortalecimiento de la misma. Se espera aumentar la disponibilidad de tecnologías en salud en puntos de dispensación y en las IPS, con especial atención a los hospitales públicos, que cumplen un papel relevante tanto en la atención clínica como en la entrega de medicamentos, sobre todo en zonas apartadas.

