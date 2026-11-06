Las medidas de la EPS Sanitas frente a las demoras en la entrega de medicamentos
Tras cambiar a su gestor farmacéutico y presentar demoras en la dispensación de medicamentos, la EPS Sanitas anunció medidas para resolver los problemas que afrontan los usuarios en los puntos de entrega.
Comentarios
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Álamo(88990)•Hace 6 horasNo sólo en entrega de medicamentos está tardando Sanitas. Harto tienen que mejorar: las citas con especialistas están inalcanzables.
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Juan Manuel(00212)•Hace 7 horasLas medidas no han servido, hoy mi Ma estuvo 7 horas para que le entregaran unos putos medicamentos. Es inverosimil.