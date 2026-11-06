 

Las medidas de la EPS Sanitas frente a las demoras en la entrega de medicamentos

Tras cambiar a su gestor farmacéutico y presentar demoras en la dispensación de medicamentos, la EPS Sanitas anunció medidas para resolver los problemas que afrontan los usuarios en los puntos de entrega.

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Comentarios
  • Álamo(88990)Hace 6 horas
    No sólo en entrega de medicamentos está tardando Sanitas. Harto tienen que mejorar: las citas con especialistas están inalcanzables.
  • Juan Manuel(00212)Hace 7 horas
    Las medidas no han servido, hoy mi Ma estuvo 7 horas para que le entregaran unos putos medicamentos. Es inverosimil.
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