¿Le recomendaron este suplemento dietario? Es mejor que no lo consuma

Imagen del producto que generó la alerta sanitaria del Invima. Foto: Invima

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En el mercado colombiano se están popularizando, cada vez más, los suplementos dietarios. Muchos prometen un largo listado de beneficios: desde bajar de peso hasta “milagros” en el proceso digestivo. Pero, como ya ha mostrado el Invima en diversas oportunidades, buena parte de ellos se venden sin estar autorizados. Como lo suele decir la agencia sanitaria, con “fraudulentos”.

A ese listado se acaba de sumar un producto más: Astaxanthin de 12 mg, de la marca Microingredients. Vendido en cápsulas, no ha sido evaluado por el Invima y, por tanto, esta agencia no puede garantizar que es seguro para los consumidores.

“El producto no se encuentra amparado bajo ningún registro sanitario emitido por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal y se considera un producto fraudulento”, señala el Invima en un alerta sanitaria que publicó hace pocos días.

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Al no tener registro sanitario, que es el “permiso” que otorga la entidad a todos los medicamentos, cosméticos y suplementos dietarios, es imposible que un ciudadano sepa cuáles son sus componentes, dónde fue fabricado, en qué condiciones se almacenó o se transportó.

“El Invima ha emitido alertas y comunicados sobre los riesgos que tienen estos tipos de productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Igualmente, hacen alusión a propiedades no autorizadas que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos”, agrega la agencia sanitaria colombiana.

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En esta alerta, el Invima advierte, específicamente, por el Astaxanthin de 12 mg vendido en esta página web. Es “ilegal y es un producto fraudulento”, insiste.

Su recomendación es la misma de siempre: quienes accedan a uno de estos productos pueden verificar si tiene o no registro sanitario. ¿Cómo? Basta con entrar en este enlace y buscar por el nombre o, en caso de que tenga un número de registro sanitario, comprobar si existe realmente.

El otro consejo que da el Invima a quienes suelen consumir este tipo de productos es que eviten adquirirlos en redes sociales o a través de páginas web de sitios no confiables. Lo mejor es acudir a lugares que estén autorizados.

Si algún ciudadano ya lo consumió y presenta efectos adversos, puede reportarlos en esta página web.

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