Lesiones con pólvora han aumentado un 17 % frente al mismo periodo de 2024

Los casos en menores de 18 años también han aumentado en lo que va del mes.

Redacción Salud
21 de diciembre de 2025 - 11:37 p. m.
Las lesiones por pólvora han aumentado un 17 % en lo que va de 2025, si se compara con el mismo periodo de 2024.
Foto: Secretaría de Salud
Con corte a las 2:00 p.m. de este domingo 21 de diciembre, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha notificado 620 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional.

Si se compara con los 530 que se reportaron en el mismo periodo de tiempo durante 2024, las lesiones por pólvora han aumentado un 17 % en lo que va de 2025.

Los casos correspondientes a menores de 18 años también han aumentado. Hasta el 21 de diciembre de 2024, 193 menores resultaron lesionados por pólvora, mientras que en 2025 van 205 (el 33 % del total), un incremento del 6,2 %.

Antioquia, Bogotá y Cauca, con 90, 53 y 40 casos, respectivamente, son las entidades territoriales que más reportes acumulan a la fecha. Cuatro departamentos, Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada, no reportan ningún caso a la fecha.

Por su parte, hay ocho entidades territoriales donde los casos han aumentado considerablemente frente al mismo periodo del año pasado. Se trata de Arauca (300 %), Buenaventura (133 %), Boyacá (125 %), Cartagena (120 %) y Caquetá, Casanare, Putumayo y San Andrés (100 % en cada uno).

A diferencia del año pasado, donde para estas fechas ya se había reportado el primer fallecimiento, durante este año el INS no ha registrado el primero.

Cabe recordar que, desde que iniciaron las fiestas decembrinas, el Ministerio de Salud y el INS hicieron un llamado a no usar pólvora.

“Un solo segundo de pólvora puede dejar consecuencias para toda la vida. Por eso llamo a la prudencia, a proteger nuestra vida y, sobre todo, la de nuestros niños. Ninguna celebración vale una lesión que puede cambiarlo todo”, dijo Guillermo Jaramillo, ministro de Salud.

Además de evitar el uso de la pólvora, el ministro recordó que solo el personal autorizado y calificado debería manipularla, para evitar las lesiones, quemaduras graves y otras emergencias.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺

Por Redacción Salud

