La Corte Constitucional mantiene abierto incidente de desacato contra el ministro de Salud

En un comunicado publicado este viernes, 19 de diciembre, la Corte Constitucional indicó que mantendrá abierto el incidente de desacato al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Por medio “del Auto 2061 de 2025, la Sala Especial de Seguimiento, presidida por el magistrado Carlos Camargo Assis e integrada por los magistrados Miguel Polo Rosero y Vladimir Fernández Andrade, quien aclaró su voto, se dio continuación al trámite incidental de desacato iniciado mediante el Auto 2049 de 2025″, indica el alto tribunal.

Al mismo tiempo, recordó que el incumplimiento puede dar lugar a “a la imposición de las sanciones legales”.

En el comunicado, la Corte Constitucional explica que el pasado 10 de diciembre había abierto un incidente de desacato contra Jaramillo por incumplir una orden que le había dado en otro Auto (el 007 de 2025), relacionada con la suficiencia de la UPC, que es el monto que le paga el Estado a cada EPS por cada usuario.

Específicamente, señala, tenía que ver con el incumplimiento del numeral 3.11., en el cual le daba tres órdenes al Minsalud. La primera consistía en “corregir las deficiencias del sistema de información para que sea confiable en el cálculo de la UPC”. La segunda, indicaba que debía “garantizar la suficiencia real de la UPC sobre la base de lo ordenado por la Corte Constitucional”. Y, la tercera, señalaba que debía “equiparar la UPC del régimen subsidiado al 95 % de la del régimen contributivo, mientras no se demuestre la suficiencia de la primera” (algo que, de hecho, según el Minsalud, ya hizo esta semana a través de una resolución, como explicamos en este artículo).

Entonces, dice ahora la Corte, le había dado un plazo de 48 horas al Ministro para que se pronunciara sobre las acciones y medidas adoptadas para cumplir esa orden. “El ministro presentó un informe dentro del término concedido, en el que anunció el cumplimiento de las órdenes dadas y solicitó el archivo del incidente de desacato”, señala el tribunal.

Sin embargo, a los ojos de los magistrados que tomaron la decisión, las medidas que reportó Jaramillo no evidenciaron que hubo un cumplimiento de las órdenes que le había dado para garantizar la suficiencia de la UPC.

“En ese contexto, la Sala decidió abrir formalmente la etapa probatoria del incidente de desacato, incorporar la documentación allegada por el Ministerio y decretar la realización de una mesa técnica, en atención a la naturaleza de las órdenes que motivaron el incidente de desacato en el Auto 2049 de 2025, la cual se fijará en febrero de 2026″, asegura la Corte que, además, es clara en explicar que dicha audiencia no suspenderá el cumplimiento de las órdenes dadas.

La Corte Constitucional también señala en el comunicado que negó el decreto de otras pruebas solicitadas por el Ministerio, “encaminadas a que se ordene a las EPS exhibir sus libros contables, así como la práctica de una prueba pericial sobre la suficiencia de la UPC”. A sus ojos, “dichas actuaciones corresponden a competencias propias del Ministerio de Salud y de la Superintendencia Nacional de Salud, y no pueden ser trasladadas a la Sala de Seguimiento”.

