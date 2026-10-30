Ley de ajuste fiscal: así plantea aumentar los aportes a salud de empleados e independientes

En la tarde de este jueves 29 de octubre, el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, entre otros funcionarios, radicaron ante la Secretaría de la Cámara de Representantes la Ley de Ajuste Fiscal, la cual el gobierno denomina de Rescate Económico. El proyecto, en la práctica, es una tributaria para cubrir el presupuesto de la nación. Según Restrepo, el 70 % del ajuste fiscal se pretende lograr con una mayor eficiencia en el gasto público y con la reducción en los gastos del Estado.

Uno de los puntos del documento que ha llamado la atención es el de la salud, para la cual el Minhacienda planteó destinar COP 30 billones a lo largo de los cuatro años del Gobierno De la Espriella. El proyecto propone un aumento en las cotizaciones en salud para los empleados que ganen más de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), quienes a partir del 1 de enero de 2027 pasarían de aportar del 4 % a entre el 5,5 % y el 8 %, dependiendo de sus ingresos. El monto y la distribución de las cotizaciones de los trabajadores dependientes se determinaría de este modo:

Publicidad

1 SMLMV: 4 %

>1 y hasta 2 SMLMV: 4 %

>2 y hasta 4 SMLMV: 5,5 %

>4 y hasta 5 SMLMV: 6 %

>5 y hasta 10 SMLMV: 6,5 %

>10 y hasta 15 SMLMV: 7 %

>15 y hasta 20 SMLMV: 7,5 %

>20 y hasta 25 SMLMV: 8 %

Por su parte, las empresas empezarían a pagar los aportes en salud por los trabajadores que ganen más de dos SMLMV, con una tarifa máxima del 8,5 %. El proyecto de ley también contempla mayores aportes a salud por parte de trabajadores independientes, de la siguiente manera:

1 SMLMV: 12,5 %

>1 y hasta 2 SMLMV: 12,5 %

>2 y hasta 4 SMLMV: 13 %

>4 y hasta 5 SMLMV: 13,5 %

>5 y hasta 10 SMLMV: 14 %

>10 y hasta 15 SMLMV: 14,5 %

>15 y hasta 20 SMLMV: 15 %

>20 y hasta 25 SMLMV: 15,5 %

"La implementación de este esquema progresivo a las cotizaciones en salud permitiría que los trabajadores con mayores ingresos contribuyan en mayor proporción a la financiación del sistema", sostiene el gobierno.

Además, una de las propuestas que ha generado controversia es la de aumentar el IVA para algunos bienes y servicios a partir del 1 de enero de 2028, entre los cuales se encuentran los planes de medicina prepagada. "El Estado ha fallado en la prestación y por eso el que puede acude a ese servicio". "Millones de Colombianos se ven obligados a pagar la medicina prepagada para poder tener una mejor atención en salud, la rapidez para obtener una cita o la aprobación de cirugías es la diferencia entre la vida y la muerte de un familiar", han sido algunas de las opiniones de la ciudadanía en redes sociales.

Por otro lado, el proyecto busca subir los impuestos para los cigarrillos y el alcohol, "por un componente específico para el año 2027 de COP 7.823 y desde el año 2028 de COP 11.200 por cada cajetilla de veinte (20) unidades o proporcionalmente a su contenido. La tarifa por cada gramo de picadura, rapé o chimú será de COP 891″. También se plantea un impuesto ad valorem (es decir, uno que se calcula como un porcentaje del valor del producto) del 10 %. En el caso de los vapeadores, el cobro sería de COP 1.000 por mililitro en 2027 y de COP 2.000 desde 2028, más un componente del 30 %.

En cuánto a bebidas alcohólicas, la cerveza tendría un cobro de COP 330 por grado de alcohol en una presentación de 330 ml, al igual que los refajos y las mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas. Del mismo modo, tendrían un impuesto ad valorem del 10 %. Por su parte, el IVA pasaría del 5% al 19% para vinos y licores, y se propone un impuesto al consumo de COP 750 por grado de alcohol en botellas de 750 ml, sumado a un componente del 35 %. El dinero que se recaude de más con los impuestos al licor, el tabaco y la cerveza se destinará al “aseguramiento en salud de todos los colombianos”, según el Minhacienda.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺