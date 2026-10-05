En los últimos días, se han conocido versiones sobre un presunto accidente en un laboratorio de Siberia (Rusia) que causó la muerte de una científica que estudiaba la peste, así como otras enfermedades infecciosas. Las autoridades locales han mantenido el hermetismo sobre la situación, pero se ha conocido que, luego del accidente, una docena de personas se encuentran bajo cuarentena ante la posibilidad de haber estado en contacto con la bacteria asociada con la peste, la Yersinia pestis.

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Lo que se sabe de la peste a propósito de la muerte de trabajadora en laboratorio de Rusia

“Según datos oficiales, así como de la administración de la República de Buriatia, la mujer que posiblemente falleció a causa de la peste en la región de Irkutsk no había viajado a Buriatia. No hay focos de peste en la república, ni siquiera en el territorio fronterizo con Mongolia. El origen del contagio se debe a otras circunstancias ajenas a Buriatia”, indicó hace un par de días Aleksei Tsydenov, jefe de la República de Buriatia (Rusia), donde ocurrió este hecho.

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Por su parte, la Rospotrebnadzor, que es el Servicio Federal de Supervisión de la Protección de los Derechos del Consumidor y Bienestar Humano de Rusia, emitió un comunicado en el que asegura que "se ha organizado e implementado un conjunto especial de medidas en relación con el caso de una empleada del Instituto Antipeste de Irkutsk de Siberia y el Lejano Oriente a la que se le ha diagnosticado una neumonía de etiología desconocida".

Entre otros pronunciamientos oficiales, el gobernador regional, Igor Kobzev, anunció en un comunicado que, tras la detección de este caso, se están implementando las medidas necesarias y que se mantiene un monitoreo cercano de la situación.

Hasta el momento, todavía no hay información oficial sobre cómo ocurrió el accidente, en qué fecha ocurrió, así como la magnitud de la cuarentena implementada en esta zona de Siberia.

¿Qué es la peste y cómo se transmite?

Según explica en su portal web los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la peste es una enfermedad que afecta a los seres humanos y a otros mamíferos. Es causada por la bacteria Yersinia pestis.

“Las personas suelen contagiarse a través de la picadura de una pulga infectada de un roedor o al entrar en contacto con un animal infectado”, indica la CDC y agrega que “la peste se puede curar con antibióticos, pero estos deben administrarse sin demora para evitar que la enfermedad se agrave o provoque la muerte".

La entidad también agrega que "la peste es tristemente famosa por haber causado la muerte de millones de personas en Europa durante la Edad Media. Hoy en día, es una causa de enfermedad poco frecuente, aunque persistente, en las zonas rurales del oeste de Estados Unidos y en determinadas regiones de África y Asia”.

En línea con esto, en entrevista con CNN, la viróloga Angela Rasmussen asegura que “las personas no deben estar de este evento, pues a pesar de que es una enfermedad que tiene una alta mortalidad, no es muy transmisible entre personas”. Según Rasmussen, la peste está presente en la fauna salvaje de los ecosistemas de la región, y por eso existe un instituto en el que se manejan estas bacterias y virus infecciosos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que la peste es una enfermedad muy grave para el ser humano, sobre todo en sus formas septicémica (infección sistémica causada por la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo) y neumónica.

“En ausencia de tratamiento, la tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 100 %. La forma neumónica, invariablemente mortal si no se trata pronto, es especialmente contagiosa y puede desencadenar epidemias graves con transmisión de persona a persona a través de gotículas respiratorias suspendidas en el aire”, indica la OMS.

Como aclara la OMS, la confirmación de la peste requiere pruebas de laboratorio. En ese sentido, existen diferentes técnicas para detectar un antígeno específico de Y. pestis. Una de ellas, anota la OMS, consiste en una prueba rápida con tiras reactivas que ha sido validada y que hoy en día se utiliza mucho en África y Sudamérica.

Cabe señalar que la OMS no recomienda la vacunación, excepto para grupos de alto riesgo (por ejemplo, personal de laboratorio expuesto constantemente al riesgo de contaminación y profesionales sanitarios).

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