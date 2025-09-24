Los hospitales y clínicas colombianas que entraron al ranking los mejores de la región en 2025

Según la clasificación, cuatro de las diez mejores instituciones de salud del continente están en Colombia. En el contexto regional, la firma resalta que los centros hospitalarios colombianos sobresalen especialmente en el criterio de ‘eficiencia’. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La firma IntelLat, especializada en análisis del sector hospitalario en América Latina, presentó recientemente el listado de los mejores hospitales y clínicas de la región en 2025, una medición que evalúa la calidad, la innovación, la eficiencia y experiencia del paciente en los centros de atención en salud del continente.

Dentro de la clasificación general de calidad, que incluyó a las 80 mejores clínicas y hospitales de América Latina, hay 26 instituciones colombianas. Entre ellas destacan la Fundación Santa Fe de Bogotá, que ocupó el tercer puesto, la Fundación Valle del Lili, en la cuarta posición, y el Hospital Pablo Tobón Uribe, en el séptimo lugar.

En contexto: Deuda con los hospitales y clínicas de importante gremio llegó a los $24 billones.

“Cada hospital se compara con sus pares en general y por dimensión, para hacer benchmarking de sus capacidades más importantes”, informa IntelLat, a través de su sitio web. “Las dimensiones evaluadas con la seguridad y resultados clínicos, personas, creación de conocimiento, eficiencia, tecnología, telemedicina, sostenibilidad, experiencia del paciente, y prestigio”. Las clasificaciones se otorgaron en un puntaje que van del 0 al 100.

El ranking también realizó un listado de acuerdo con las diferentes especialidades médicas. Por ejemplo, en cardiología la Fundación Cardioinfantil se ubicó en el segundo puesto, después de Hospital Israelita Albert Einstein, ubicado en Brasil. Por su parte, en el caso de la oncología, la Fundación Valle del Lili se llevó el segundo puesto.

Por su parte, en el área de ginecología y obstetricia, tres instituciones en el país (Fundación Santa Fe de Bogotá, Fundación Valle del Lili y la Clínica Imbanaco ) se encuentran en el top de los 5 mejores. Otra de las dimensiones que midió el ranking es la ‘personas", en esta categoría 26 hospitales y clínicas se ubicaron entre las 80 mejores.

Vale señalar que, en esta edición, Colombia se ubicó como el segundo país con mayor número de instituciones reconocidas, con 26 en total, después de Brasil (30) y por encima de México (10).

Uno de los campos en los que se destacan las instituciones colombianas es en la “dimensión eficiencia”. En esta tres instituciones, el Hospital Pediátrico la Misericordia Colombia, Centro Policlínico del Olaya Colombia y Fundación Santa Fe de Bogotá, lideran este listado con las mejores calificaciones en términos de eficiencia en la atención.

Lo invitamos a leer: Última jugada por la reforma a la salud, la oposición saca su as bajo la manga.

Si desea conocer el informe a detalle, lo puede hacer a través de este enlace.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺