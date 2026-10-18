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El grupo colombiano que hizo historia estudiando el alzhéimer, bajo escrutinio

Una investigación periodística publicada en Science cuestionó los métodos y algunos datos clínicos que sustentan ciertos hallazgos de uno de los grupos científicos más reconocidos de Colombia: el Grupo de Neurociencias de Antioquia, que ganó reconocimiento global por su investigación sobre el alzhéimer. Ahora, desde el equipo, aseguran que tienen cómo explicar lo sucedido, mientras la academia nacional lo lamenta y espera aclaraciones. La UdeA ya creó una comisión que dará su veredicto en menos de tres meses. 

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Sergio Silva Numa y Juan Diego Quiceno
El Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA), adscrito a la Universidad de Antioquia, fue fundado oficialmente en 1992 por el neurólogo e investigador Francisco Lopera.
El Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA), adscrito a la Universidad de Antioquia, fue fundado oficialmente en 1992 por el neurólogo e investigador Francisco Lopera.

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El 13 de agosto, mientras el país trataba de dimensionar los graves daños y las muertes que dejó el terremoto, otro “sismo” sacudió a la ciencia nacional. Su “epicentro” estuvo en Estados Unidos, pero sus “réplicas” aún se sienten en los pasillos universitarios y en el mundo de la salud colombiana.

Ese día, la sección de noticias de Science, una de las revistas de ciencia más reconocidas, publicó un extenso reportaje periodístico titulado “¿Magia o realismo?”, que planteó serios cuestionamientos sobre parte del trabajo de uno de los grupos…

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar. SergioSilva03 ssilva@elespectador.com

Por Juan Diego Quiceno

juandiegomq jquiceno@elespectador.com
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Comentarios
  • Javier(8y1mc)Hace 20 minutos
    Independientemente del problema metodológico para definir las edades ( mi papá desarrolló Alzheimer y aun hoy en día no nos ponemos de acuerdo sobre cuándo empezó a mostrar síntomas), en el artículo sí operó el colonialismo al poner un título tan ridículo. Si estos cuestionamientos hubieran sido contra una universidad Europea, jamás hubieran lo titulado así.
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