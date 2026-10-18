El grupo colombiano que hizo historia estudiando el alzhéimer, bajo escrutinio

Ese día, la sección de noticias de Science, una de las revistas de ciencia más reconocidas, publicó un extenso reportaje periodístico titulado “¿Magia o realismo?”, que planteó serios cuestionamientos sobre parte del trabajo de uno de los grupos…

El 13 de agosto, mientras el país trataba de dimensionar los graves daños y las muertes que dejó el terremoto, otro “sismo” sacudió a la ciencia nacional. Su “epicentro” estuvo en Estados Unidos, pero sus “réplicas” aún se sienten en los pasillos universitarios y en el mundo de la salud colombiana.

Ese día, la sección de noticias de Science, una de las revistas de ciencia más reconocidas, publicó un extenso reportaje periodístico titulado “¿Magia o realismo?”, que planteó serios cuestionamientos sobre parte del trabajo de uno de los grupos científicos más prestigiosos en medicina: el Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA), reconocido en el mundo por su investigación sobre el alzhéimer.

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El neurólogo Francisco Lopera, fundador del grupo en 1992 y su líder durante más de tres décadas —fallecido en septiembre de 2024—, se convirtió en un célebre científico y puso a su equipo en el radar internacional. Hace dos años, la Academia Americana de Neurología le otorgó el prestigioso Premio Potamkin; su nombre aparecía con frecuencia en medios nacionales y extranjeros y su trabajo contribuyó a atraer millones de dólares para financiar las investigaciones sobre esa demencia.

El artículo de Science, firmado por los periodistas Charles Piller y Jennie Erin Smith, reconstruyó la historia detrás de la investigación de una de las líneas más prometedoras que abrió el grupo antioqueño: la búsqueda de variantes genéticas que podrían ofrecer protección frente a la enfermedad.

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Lopera y su equipo siguieron y estudiaron durante años a una extensa familia antioqueña con una forma hereditaria de alzhéimer temprano que suele manifestarse entre los 45 y los 50 años. La causa, descubrieron, estaba en una mutación genética a la que llamaron la “mutación paisa”.

Quienes la heredan tienen un riesgo muy alto de desarrollar alzhéimer. Sin embargo, algunas personas portadoras presentaban síntomas mucho más tarde de lo esperado, incluso dos décadas después. Parte del trabajo del GNA se ha concentrado en entender por qué.

El primer caso decisivo fue el de Aliria Rosa Piedrahita de Villegas, una antioqueña portadora de la “mutación paisa” que no presentó deterioro cognitivo hasta después de los 70 años. Los investigadores del GNA descubrieron que tenía una variante genética del gen APOE, bautizada como Christchurch, a la cual le atribuyeron una posible protección frente a la enfermedad. El hallazgo, publicado en la revista Nature Medicine en 2019, alimentó una posibilidad extraordinaria: si se lograba entender qué protegía a personas como Aliria, tal vez sería posible imitar ese mecanismo en un medicamento.

A estos hallazgos se sumaron otros que dieron la vuelta al mundo. En 2023, el GNA publicó en Nature Medicine el estudio sobre una segunda “variante protectora”, a la que bautizaron Reelin-COLBOS. La detectaron en un paciente que, pese a tener la “mutación paisa”, permaneció cognitivamente intacto hasta los 67 años. “Es uno de los descubrimientos más importantes que hemos hecho en los últimos 40 años”, dijo por esos días Lopera a El Espectador.

Francisco Lopera (1951-2024) fue un neurólogo colombiano reconocido internacionalmente por sus aportes a la investigación del Alzheimer. Médico de la Universidad de Antioquia, dedicó más de cuatro décadas a la investigación clínica y al estudio de enfermedades neurodegenerativas. Su trabajo lo convirtió en uno de los científicos latinoamericanos con mayor reconocimiento internacional en este campo. Foto: Terumoto Fukuda

Ahora, ya sin Lopera al mando, el GNA ha estado preparando un nuevo anuncio sobre otra variante (del gen CNTF) que —según un borrador del artículo científico en el que la iban a presentar y al cual accedieron los periodistas de Science—, podría ofrecer protección frente al alzhéimer, tanto de aparición temprana como tardía. Sería la tercera variante y, esta vez, llevaría un nombre prestado del mundo que creó Gabriel García Márquez: “Macondo”.

Pero el reportaje cuestionó algunos de los métodos empleados para identificar aquellas variantes protectoras. También señaló que hubo cambios en los datos clínicos de algunos pacientes y anomalías en las imágenes que soportan algunas de sus publicaciones científicas. “Aún no tenemos todos los elementos para juzgar qué sucedió. Son hallazgos importantes que deben ser más estudiados y analizados por tribunales independientes. Esperamos que el GNA tenga opción de presentar su evidencia y sus reclamos”, afirma Hernando Santamaría, director del doctorado en Neurociencias del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Javeriana, en Bogotá. “Yo tengo respeto por este grupo y he trabajado con ellos, aunque no en temas relacionados con los del análisis de Science. Aunque este caso sí ha generado una conversación importante en la academia colombiana”.

“Nos preocupa que esta situación se extrapole a la ciencia que se hace en Colombia y, sobre todo, a los pacientes y a las familias que ha”, añade su colega, José Manuel Santacruz, director del Instituto de Envejecimiento de la U. Javeriana y quien también ha investigado sobre alzhéimer y demencias. “Espero que haya un espacio para que se pueda aclarar todo lo que está ocurriendo y espero, sobre todo, que no afecte a las familias y pacientes de estos estudios”.

Otra neurocientífica colombiana, que prefiere que su nombre no sea público por ahora, también manifiesta su preocupación y dice que ya han empezado a sentir las consecuencias del reportaje, sobre el cual no dejan de hablar “en congresos y en pasillos”. A un investigador, relata, le frenaron la publicación de un artículo en una revista científica por haber incluido datos del GNA. “El trabajo que ha hecho el GNA ha sido un emblema para toda Latinoamérica”, añade un neurocientífico chileno.

La Red Latinoamericana del Estudio de las Demencias, que integra a trece centros de siete países, incluido Estados Unidos, se sumó a las peticiones al GNA para que aclare los cuestionamientos lo más pronto posible. Entre tanto, la Universidad de Antioquia ya anunció que está adelantando una investigación, al igual que la Universidad de Harvard y la Universidad de Boston, dos instituciones en las que están dos científicos colombianos que han liderado los estudios que el reportaje de Science pone en entredicho.

El balón, como resalta otra neurocientífica, está ahora en la cancha del GNA, que respondió a las inquietudes de El Espectador.

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Los cimientos, ¿en duda?

El artículo de Piller y Smith en Science hace varios cuestionamientos. El más inquietante, a los ojos de los investigadores con los que conversamos, se refiere a unos cambios que hubo en las edades en las que aparecieron los síntomas de alzhéimer en algunos pacientes que portaban la variante Christchurch. Desde que fue identificada en la paciente Aliria Piedrahíta, que tenía dos copias de la mutación, una de las preguntas que han intentado resolver quienes investigan sobre la enfermedad es si tener una sola copia de la variante puede retrasar la aparición de los síntomas.

El reportaje de Science referencia cuatro artículos científicos que cuestionan esa posibilidad. Uno de ellos estuvo dirigido por Nicholas Cochran y fue publicado en marzo de 2023 en Alzhéimer’s & Dementia. En él, los autores analizaron distintas variantes genéticas que podrían afectar la edad de aparición del alzhéimer. Entre los participantes de la investigación había 11 colombianos con una copia de Christchurch. Pero Cochran y su equipo no encontraron que esta variante estuviera entre las candidatas que podrían ofrecer esa “protección”.

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La historia dio un notable giro meses después, durante un congreso en Ámsterdam. Allí, Yakeel Quiroz, neuropsicóloga de la Universidad de Boston y del Hospital General de Massachusetts, y colaboradora del GNA, presentó datos de 12 portadores de la “mutación paisa” con una única copia de Christchurch que, según los análisis de su equipo, habían desarrollado síntomas entre cuatro y siete años más tarde. Sin embargo, al revisar esos resultados, Cochran detectó que algunos de esos casos eran los mismos que él había estudiado y notó diferencias en las edades de aparición de los síntomas registradas.

Ya en aquel entonces, como se lee en un artículo publicado el 12 de agosto de 2023 en Alzforum, un sitio web en el que la comunidad científica debate alrededor de los hallazgos y noticias relevantes sobre el alzhéimer, había discusión sobre esa discrepancia.

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Para ahondar en esas diferencias, los periodistas de Science obtuvieron fragmentos anonimizados de las historias clínicas de algunos de esos pacientes y pidieron a dos expertos vinculados en algún momento de su carrera al GNA que los examinaran. Uno de ellos, de hecho, había participado en el comité que revisó los casos y ambos hablaron bajo condición de anonimato.

El análisis de los periodistas se concentra en tres casos con discrepancias entre los registros clínicos y las edades presentadas posteriormente por Quiroz.

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En el primer caso analizado, Quiroz situó el inicio del deterioro cognitivo leve a los 52 años, diez años después de la edad registrada en la historia clínica que revisaron los periodistas: 42 años. En el segundo, Quiroz lo situó a los 49 años, aunque el registro clínico indicaba que había comenzado a los 47 años y que la paciente ya padecía demencia antes de cumplir 51. En el tercero, la edad de inicio de la demencia pasó de ser de los 45 años a los 50 años que presentó Quiroz. Pero, para entonces, la paciente llevaba dos años dependiendo por completo de un cuidador, incluso para bañarse, vestirse y comer, indican los periodistas de Science.

Aunque Quiroz justificó a la revista esos cambios asegurando que “no se habían revisado ni estudiado empleando los procedimientos exhaustivos que utilizamos ahora”, uno de los expertos a los que acudieron los periodistas y que había participado en el comité de revisión de esos datos no encontró una justificación para ese cambio. Recordó, además, que el comité desaconsejó modificar las edades de inicio de la enfermedad.

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El Espectador contactó tanto a Quiroz como al profesor y neurocientífico Joseph Arboleda-Velásquez, de la Escuela de Medicina de Harvard y Mass Eye and Ear, quien firma como coautor de algunos de los trabajos científicos mencionados en el reportaje de Science, para entender los motivos detrás de esos cambios, pero las comunicaciones de ambos se han canalizado a través del Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA).

Al tocar las puertas del GNA, el grupo empieza reiterando que “lleva más de 30 años de seguimiento longitudinal de estas cohortes. En estudios de esa duración, los criterios diagnósticos evolucionan, los informantes (como familiares o cuidadores) cambian y las evaluaciones neuropsicológicas (que permiten llegar a diagnósticos) acumulan más información con el tiempo”. Por esta razón, añade en una respuesta escrita enviada a este periódico, “un comité multidisciplinario de médicos, neurólogos y neuropsicólogos revisó las historias clínicas de un conjunto de participantes, apoyándose en las evaluaciones neuropsicológicas” hechas a lo largo del tiempo (longitudinales) como medida objetiva de referencia.

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Este proceso, agregó el GNA, se realizó de forma ‘ciega’, es decir, quienes participaron del comité no sabían quiénes portaban la variante Christchurch u otras. El grupo detalla, además, que la revisión no se limitó a los portadores de Christchurch, sino que se aplicó al conjunto de participantes seleccionados para el análisis. “Los ajustes resultantes fueron en ambas direcciones: en algunos casos la edad de inicio se redujo y en otros se aumentó, según la evidencia objetiva disponible”.

Al conocer esa respuesta, algunos investigadores creen que es necesario comprender mejor lo difícil que puede ser diagnosticar el alzhéimer temprano.

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David Aguillón, médico e investigador que asumió la coordinación del Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA) de la Universidad de Antioquia en julio de 2024. Lleva alrededor más de 13 años vinculado al GNA y se desempeñaba como director médico cuando asumió la coordinación. Foto: GNA

Hacerlo, explica una de las neurocientíficas con las que conversamos y que prefiere mantener su nombre bajo reserva, es muy diferente de diagnosticar otras enfermedades. “No es como detectar gastritis”, sintetiza. La enfermedad no aparece de un momento a otro: el deterioro puede ser gradual, sus síntomas se pueden confundir y reconstruir cuándo empezaron las primeras señales requiere, en parte, de la información que aportan los familiares o los cuidadores, conocidos como informantes.

Los recuerdos y observaciones, añade la científica, pueden variar entre una entrevista y otra, y las evaluaciones posteriores pueden aportar nuevos elementos para entender cómo ha evolucionado el paciente. “La primera visita es distinta a la segunda y a la tercera. A mí me llega un paciente con demencia y esa es la primera entrevista que hacemos. Ese paciente, per se, por su condición, puede dar un mal dato y eso puede quedar en la historia. Pero si yo después vuelvo y evalúo y está el esposo o los hijos o los hermanos, esa edad puede ser ajustada”.

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El Dr. Santamaría, director del doctorado en Neurociencias de la U. Javeriana, reconoce que “determinar condiciones clínicas es complejo y que eso podría afectar resultados de investigación, pero insisto en que aún no tenemos claridad sobre qué ocurrió con la situación por la que es objeto de estudio el GNA”.

Para otro de los investigadores, que conoce el trabajo del GNA, “rangos de 9 o 10 años de diferencia (como se encontró en uno de los casos que detalla Science) son raros, pero no imposibles”. Pero para otra neurocientífica colombiana, una cosa es que las entrevistas sucesivas permitan precisar la historia de un paciente, y otra que eso explique diferencias tan grandes. “Sería absurdo que reportaran un inicio de síntomas con diferencia de 10 años. En neuropsicología, yo no veo cómo hacer una revisión retrospectiva de la historia clínica pueda modificar de esa manera el inicio de los síntomas”.

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Hay otro punto que algunos creen que no se puede excluir del análisis: lo que sucedió con las edades de inicio de los participantes que no tenían la variante Christchurch (y que no fueron incluidos en la evaluación de Science) y que también cambiaron, sumando o restando años.

“Conocer cuántas edades se modificaron en cada grupo (con y sin variante) y en qué dirección ayudaría a entender si el procedimiento fue comparable para todos y hasta qué punto pudo influir en el efecto protector que se atribuyó a Christchurch”, dice una de las neurocientíficas consultadas.

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En todo caso, el grupo de la Universidad de Antioquia insiste en que estos ajustes en las edades de inicio de los síntomas no cambian la interpretación de sus resultados. “La evidencia sugiere que una sola copia de Christchurch podría asociarse con un retraso modesto del inicio clínico, respaldada por biomarcadores en esta misma población, modelos experimentales y evidencia de grupos externos independientes. Esta sigue siendo una variante candidata de protección que requiere continuar siendo estudiada”, defienden.

En medio de estas dudas, los siete investigadores consultados, sin excepción, coinciden en que es necesario esperar a que se esclarezca lo ocurrido antes de sacar conclusiones sobre el trabajo del GNA. A tres de ellos les disgustó, además, que Science haya titulado el reportaje como “magia o realismo”, poniendo en duda la trayectoria de más de 30 años del GNA como si sus hallazgos fueran producto de un truco. Otro científico, que pidió reserva de su identidad, se pregunta si ese enfoque hubiese sido el mismo si el grupo en cuestión fuera de un origen no latinoamericano.

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Por lo pronto, Marcela Garcés Valderrama, vicerrectora de Investigación de la Universidad de Antioquia, asegura que se creó el pasado 1 de octubre una “Comisión Académico-Científica Independiente de Indagación” para examinar los señalamientos del reportaje de Science. Estará presidida por reconocidos investigadores en salud, como Núria Homedes Beguer, profesora adjunta de la Universidad de Georgetown (EE.UU.); Juan Carlos Villar Centeno, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la U. Autónoma de Bucaramanga; Luis Fernando García Moreno, profesor jubilado de la Facultad de Medicina de la U. de Antioquia; y Félix de Moya, director científico del Grupo SCImago.

“Su mandato es revisar los soportes pertinentes de los trabajos y las comunicaciones cuestionados, establecer si existen inconsistencias y determinar su naturaleza y alcance. Esta indagación no implica prejuzgamiento sobre la validez de los resultados ni sobre eventuales responsabilidades”, añade la vicerrectora de la Udea, quien presidirá el grupo. La comisión tendrá tres meses para presentar sus hallazgos. Debe actuar con “autonomía técnica, independencia, imparcialidad y respeto por el debido proceso”.

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En 2023, el GNA publicó en Nature Medicine el estudio sobre una segunda “variante protectora”, a la que bautizaron Reelin-COLBOS Foto: Direccion-de-Comunicaciones-UdeA-Alejandra-Uribe

El otro cuestionamiento: ¿imágenes duplicadas?

El segundo cuestionamiento del reportaje de Science se concentra en las imágenes utilizadas para respaldar varios estudios sobre las variantes Christchurch y Reelin-COLBOS. Para examinarlas, los periodistas recurrieron a tres especialistas en análisis forense de imágenes: Matthew Schrag, neurólogo y neurocientífico de la Universidad Vanderbilt (EE.UU.); Kevin Patrick, un analista que “ha identificado miles de problemas en imágenes científicas, algunos de los cuales han derivado en retractaciones de artículos”; y Elisabeth Bik, “microbióloga especializada en detectar errores y posibles casos de mala conducta con imágenes”.

Schrag ya había sido clave en un artículo periodístico elaborado por Piller (uno de los autores del reportaje sobre el GNA) sobre alzhéimer en 2022 y publicado en Science. Se titulaba “¿Manchas en un campo? Un detective de imágenes de neurociencia halla indicios de falsificación en decenas de artículos sobre el alzhéimer, amenazando la teoría dominante sobre la enfermedad”. (Blots on a field? A neuroscience image sleuth finds signs of fabrication in scores of alzhéimer’s articles, threatening a reigning theory of the disease).

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La investigación, en la que Schrag había identificado imágenes aparentemente duplicadas o alteradas en decenas de artículos sobre el alzhéimer, puso bajo escrutinio estudios que respaldaban la hipótesis de que la acumulación de la proteína beta-amiloide en el cerebro es una de las causas centrales del alzhéimer. Los hallazgos condujeron a varias revistas científicas a revisar las publicaciones cuestionadas. Entre los estudios señalados estaban trabajos que respaldaban la investigación de simufilam, un fármaco experimental contra el alzhéimer desarrollado por la empresa estadounidense Cassava Sciences.

En ese contexto, Science informó que Schrag había recibido USD 18.000 de un abogado que representaba a inversionistas que podían beneficiarse de una caída de las acciones de la compañía. Esto generó algunos cuestionamientos sobre si existe algún interés económico que pudiera influir en el análisis de Schrag sobre los estudios del GNA. Al trasladarles la inquietud a Piller y Smith, son tajantes en su respuesta: “Como notaron en nuestro reportaje, ninguno de los expertos que consultamos recibió pago alguno por su trabajo en este informe. Ninguno de ellos mantiene relación financiera con empresa o persona alguna que pudiera verse beneficiada, de cualquier forma, económica o profesionalmente con nuestra publicación”.

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Los especialistas a los que los periodistas acudieron revisaron 12 artículos sobre Christchurch y Reelin-COLBOS, dirigidos por Joseph Arboleda-Velasquez, Yakeel Quiroz, Francisco Lopera o colaboradores cercanos.

En tres encontraron duplicaciones o anomalías en imágenes que respaldaban las hipótesis de los experimentos. Los problemas aparecieron en estudios sobre los efectos de Reelin-COLBOS (la variante protectora anunciada en 2023) en tejido cerebral humano y de ratones modificados, así como en investigaciones sobre la variante Christchurch en organoides cerebrales y células gliales, que cumplen funciones de soporte y protección de las neuronas.

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Uno de los casos corresponde a un artículo de 2024 sobre Christchurch y organoides cerebrales, estructuras cultivadas en laboratorio que reproducen algunas características del cerebro. Los analistas encontraron que tres columnas que supuestamente mostraban organoides diferentes parecían contener cortes de una misma estructura. En palabras más sencillas, imágenes que debían mostrar tres organoides distintos parecían ser, en realidad, fotografías de partes de un mismo organoide. En otro artículo, publicado en 2023, un estudio en ratones buscaba respaldar la hipótesis de que Reelin-COLBOS aumenta el número de neuronas en una región cerebral. Sin embargo, los especialistas consultados por los periodistas de Science encontraron imágenes atribuidas a animales distintos que parecían corresponder a cortes cercanos del cerebro de un mismo ratón.

Dicho de otra forma, las imágenes presentadas como evidencia de cerebros de ratones diferentes parecían mostrar, en realidad, secciones de un mismo cerebro tomadas en zonas próximas.

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Al pedir aclaraciones al GNA sobre estos cambios, desde el grupo antioqueño aseguran que “cada observación ha sido revisada de forma exhaustiva y bajo el espíritu científico de la sana crítica, caso por caso, a partir de los artículos, las figuras y el material experimental disponible. Es importante precisar que las observaciones varían en naturaleza y deben evaluarse individualmente dentro del proceso editorial correspondiente”.

Pero también reconocen que ha habido casos en los que han debido hacer aclaraciones formales y correcciones ante las revistas científicas. “En algunos se han identificado situaciones relacionadas con la presentación, ensamblaje, trazabilidad o reutilización no suficientemente informada de imágenes representativas. Algunos de estos procesos han concluido con aclaraciones o correcciones formales ante las revistas; otros continúan en curso”.

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Según el GNA, las conclusiones científicas principales de esos estudios “no dependen exclusivamente de las imágenes cuestionadas, sino de un conjunto más amplio de evidencia clínica, genética, neuropatológica y experimental. Varios de estos hallazgos han sido reproducidos o ampliados mediante otros modelos experimentales y por grupos de investigación independientes”.

Uno de los autores de algunos de estos trabajos es Diego Sepúlveda-Falla, un colombiano que trabajó en el GNA cuando el doctor Lopera lideraba el grupo y que hoy está en el grupo de Neuropatología Molecular de la enfermedad de Alzhéimer en Hamburgo, Alemania. Una de las imágenes señaladas por Science pertenecía a su laboratorio.

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Según explicó a El Espectador, en ese caso se trató de un error involuntario en una imagen utilizada únicamente como representación del hallazgo y no para realizar las mediciones cuantitativas. Los resultados que sí fueron cuantificados, asegura, provenían de imágenes completas que no estaban involucradas en el problema señalado. Por eso, considera que, al menos en ese estudio, el error no afecta las conclusiones a las que llegaron.

La ilustración que acompaña el reportaje de Science, «¿Magia o realismo?», sobre los cuestionamientos a los hallazgos de variantes genéticas potencialmente protectoras frente al alzhéimer. Foto: GNA

Sepúlveda-Falla también fue consultado por los reporteros de Science por un motivo más: su nombre no está en el borrador del artículo al que los periodistas accedieron y en el que el GNA iba a presentar una tercera variante genética potencialmente protectora frente al alzhéimer: “Macondo”.

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Las dudas que rodean a Macondo

Macondo, identificada en el gen CNTF, fue encontrada en una hermana de Gabriel García Márquez, quien llegó a los 90 años sin desarrollar la enfermedad.

Aunque, como indican en Science, Joseph Arboleda-Velásquez ya había empezado a crear expectativa sobre ese hallazgo, en el momento en el que se publicó el reportaje, los resultados todavía no se habían divulgado en un artículo científico. Algunas personas cercanas a algunos investigadores del grupo critican que se haya cuestionado ese borrador antes de que hubiese pasado por el debido proceso editorial de las revistas científicas, pues dicen que sus resultados podían estar sujetos a cambios. Les incomoda que haya llegado a las manos de los periodistas un borrador enviado a revisión de pares.

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La periodista Jennie Erin Smith, que es autora del libro El valle del olvido, una historia colombiana del alzhéimer, se defiende, asegurando que en el artículo aclararon que “alguien nos facilitó una descripción del borrador —fechado a principios de este año—, dejando abierta la posibilidad de que algo podría cambiar. Tomamos medidas para asegurar que sus conclusiones se expresaran en los términos más sencillos posibles”.

Como relatan ella y Piller en Science, Diego Sepúlveda-Falla encontró que algunas personas con Macondo desarrollaron demencia entre finales de los treinta y comienzos de los setenta años, y que tenían otras variantes genéticas potencialmente relevantes. Esto, reitera el investigador colombiano en una llamada, lo llevó a cuestionar si Macondo, por sí sola, ofrecía una protección confiable. Sepúlveda-Falla comunicó sus objeciones a Joseph Arboleda-Velásquez y decidió retirar su nombre del manuscrito. El neurocientífico Kenneth Kosik, de la Universidad de California en Santa Bárbara (EE. UU.) también dejó de figurar entre los autores, inconforme con el borrador. De acuerdo con Science, Arboleda-Velásquez respondió que no cambiaría sus conclusiones.

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Otra versión apunta a que hubo discusiones sobre si los aportes de Sepúlveda-Falla y Kosik eran suficientes para firmar como coautores el artículo y al final hubo un “acuerdo” para retirar sus nombres. Al preguntarle por el episodio, Sepúlveda-Falla dice: “El desacuerdo científico se resume en que, con lo que hicimos aquí para encontrar protección, no hallamos evidencia suficiente para apoyar esa teoría. Hasta donde podemos ver, el único caso que sí presenta protección lo hace a partir de un efecto poligénico es decir, que no depende de un solo gen, sino de la influencia de múltiples genes]. En la medida en que ambas cosas no coinciden con lo que se presentaba en ese artículo en ese momento, decidí que lo más ético era retirarnos de él”, afirma.

Reitera, además, que se mantiene en todo lo que dijo para el reportaje de Science, sobre el cual el GNA está preparando una respuesta en la que busca aclarar todas las críticas, como supo El Espectador de varias fuentes.

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