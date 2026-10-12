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Los pacientes que parecían perder cerebro… y no lo estaban perdiendo

La Hidrocefalia con Presión Normal comparte síntomas con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, pero a diferencia de ellas, puede tratarse y es reversible. Ahora, investigadores colombianos proponen que es posible que algunos pacientes catalogados durante años como portadores de enfermedades neurodegenerativas tengan en realidad una condición reversible que hoy sigue siendo ampliamente subdiagnosticada.

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
La Hidrocefalia con Presión Normal puede causar síntomas similares a los del Alzheimer y otras demencias, pero es tratable.
La Hidrocefalia con Presión Normal puede causar síntomas similares a los del Alzheimer y otras demencias, pero es tratable.
Foto: Cortesía

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Hace unos 30 años, mientras caminaba por los pasillos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, el reconocido neurocirujano colombiano Salomón Hakim (Q.E.P.D.) empezó a darle vueltas a una idea. Algunos de sus pacientes parecían perder cerebro con la edad.

Las imágenes del cerebro mostraban grandes espacios ocupados por líquido cefalorraquídeo y menos tejido cerebral de lo normal. Pero Hakim observó entonces algo muy extraño. Después de que a estos pacientes diagnosticados con Hidrocefalia con Presión Normal se les implantaba una válvula para tratar…

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

juandiegomq jquiceno@elespectador.com
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Comentarios
  • María Victoria(95949)Hace 12 minutos
    Admirable la labor de investigación que están realizando. Ojalá se traduzca en una más certera ayuda a infinidad de personas condenadas a vivir en condiciones espantosas.
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