Los peros de la Secretaría de Salud de Bogotá a los cambios del Minsalud en Bancos de Leche

Hace unos días, en El Espectador publicamos un artículo en el que relvelamos que el Ministerio de Salud busca hacer unos cambios en la estrategia de Bancos de Leche Humana en Colombia, que ha sido vital para muchos recién nacidos.

En pocas palabras, a través de un borrador de resolución (que está abierto a comentarios hasta el 31 de enero), el Minsalud establecía nuevos lineamientos. Pero no todos habían caído bien entre quienes hacen parte de esos bancos de leche, pues, entre otras cosas, establecía que “no serán incluidas como donantes en la estrategia, aquellas mujeres en etapa de lactancia que han perdido a su hijo”.

Como nos había dicho Ángela María Muñoz, abogada y directora de la JIC Fundación, quien trabaja apoyando a madres en duelo gestacional o perinatal, los lineamientos propuestos por el Minsalud “son absolutamente excluyentes y discriminatorios”, y “representan un retroceso”.

Entre las entidades que enviaron comentarios al Minsalud está la Secretaria de Salud de Bogotá, entidad que, en un documento conocido por El Espectador, le hace varias observaciones al Minsalud.

Lo primero que le señala la Secretaría de Salud del Distrito es que hay que “ajustar los criterios de inclusión para evitar la exclusión de personas en situación de duelo gestacional o perinatal, quienes pueden manifestar de forma libre y voluntaria su deseo de donar leche humana, en coherencia con un enfoque humanizado, de derechos y no discriminación”. Le pide que las nuevas “reglas” se articulen con la Resolución 2623 de 2024.

A los ojos de la Secretaría de Salud, los lineamientos que propone el Minsalud desconocen “la autonomía y la capacidad de decisión informada de la mujer y persona lactante”.

Además, indica, “elimina la posibilidad de consentimiento informado, sustituyéndolo por una prohibición general”, y “medicaliza y estigmatiza el duelo, desconociendo el enfoque de salud mental y cuidado integral”.

El otro vacío que hay para la Secretaría de Salud, tiene que ver con los detalles normativos que señalan los lineamientos. “Se identifica la necesidad de contar con más información y precisión normativa que permita comprender con mayor detalle el funcionamiento, alcance, responsabilidades, procesos regulatorios y modelo de operación de los Centros de Recepción de Leche Humana y de los Centros de Recepción y Conservación de Leche Humana Donada Pasteurizada, con el fin de favorecer una implementación homogénea e integrada con los Bancos de Leche Humana y las IPS”, se lee en el documento que está firmado pro Julián Fernández, subsecretario de Salud pública.

Así mismo, le sugiere al Minsalud que cree una “Mesa Técnica Intersectorial”, en la que participen “fundaciones y asociaciones, gremios y academia, que permita una construcción colaborativa de los documentos técnicos”.

Para la Secretaría, en los lineamientos presentados por el Minsalud también hay varios retos técnicos, operativos y humanos asociados a la articulación de los grupos que son clave a la hora de hablar de leche materna y banchos de leche humana, cuando no son liderados desde las IPS. Entre ellos están, los Bancos de Leche humana, los Centros de Recepción de Leche Humana y los Centros de Recepción y Conservación de Leche Humana Donada Pasteurizada.

Este es el documento completo, enviado el 30 de enero al Minsalud:

¿Por qué unos nuevos lineamientos?

Como explicamos en El Espectador, el borrador de resolución del Minsalud responde a uno de los artículos de la Ley 2361 de 2024, que es sobre la política pública de lactancia materna, alimentación complementaria, y la promoción de bancos de leche humana.

En su artículo 5 señala que el ministerio debe determinar, entre otras cosas, los criterios de exclusión para la donación, los beneficiarios, el manual de buenas prácticas, y los lineamientos para facilitar la donación de leche materna en casos de pérdida gestacional o duelo perinatal.

