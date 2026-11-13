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Los primeros 100 días de De la Espriella en salud: ¿qué ha cambiado el Gobierno?

En sus primeros 100 días, el Gobierno ha conformado un equipo de salud bien recibido por el sector y reporta avances en el plan de choque para atender a pacientes con medicamentos y procedimientos pendientes. Sin embargo, los COP 10 billones prometidos no llegaron, persisten las dificultades de atención y sigue la incertidumbre sobre las EPS intervenidas.

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Redacción Salud
La ministra Ana María Vesga en una visita regional.
La ministra Ana María Vesga en una visita regional.

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El sistema de salud fue uno de los sectores que recibió con mayor expectativa la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia. Durante la campaña, el hoy mandatario prometió destinar COP 10 billones para atender sus problemas financieros en los primeros 90 días de gobierno, implementar un llamado “plan de choque” para resolver las miles de solicitudes de medicamentos y procedimientos pendientes, estabilizar el manejo de las EPS intervenidas por el Estado y recuperar la confianza de los distintos actores del sector. Ana…

Por Redacción Salud

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Comentarios
  • Nerhy(22027)Hace 1 hora
    Si a habido cambios, una cantidad innumerable de nombramientos hay gerentes hasta para sacar la basura a la calle, y lo más llamativo, ya no hay que preocuparse por ir al médico, las citas para las pruebas médicas las dan a 6 meses y las citas a 1 año.
  • Felipe(dw15k)Hace 2 horas
    Debería aparecer en este espacio la opinión de los usuarios del sistema de salud a 3 meses del nuevo gobierno. Se escucha hablar de crisis, falta de atención y poco suministro de medicamentos.
  • Lalo(70277)Hace 3 horas
    Todo es basura. A quién pretenden engañar. Vesga tiene un inocultable conflicto de intereses. Defendió a las EPS a sabiendas de que sus deudas se debían a sus malos manejos, a la desviación de los billonarios recursos que les transferían y a su corrupción rampante. Lo peor de todo fue haberlas habilitado como intermediarias privadas para que manejaran recursos públicos. Tanta plata en sus manos las corrompió. Y ahora sus defensores y coautores del desastre desaparecen por arte de magia.
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