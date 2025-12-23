Luz María Munera es la nueva superintendente de salud ad hoc para la Nueva EPS

Luz María Munera Medina fue representante a la Cámara y Concejal de Medellín antes de llegar al Gobierno de Gustavo Petro. Foto: Archivo particular.

El Ministerio de Salud posesionó a una nueva superintendente de Salud ad hoc para todo lo relacionado con Nueva EPS, la entidad de aseguramiento en salud más grande del país y que se encuentra intervenida por el Gobierno desde 2024.

Se trata de Luz María Munera, quien actualmente está al frente de la Consejería Presidencial para las Regiones y tuvo un paso por el Ministerio de la Igualdad, como viceministra. Munera es administradora pública territorial, fue concejal de Medellín y representante a la Cámara.

Su nombramiento se da luego de que Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, renunciara al cargo de supersalud ad hoc (vea la noticia sobre su renuncia). Rodríguez dijo, en un vídeo publicado en redes sociales, que le había enviado al presidente Gustavo Petro una comunicación en la que le informaba de su renuncia a ese cargo por una “situación que hace parte de una conspiración de personas muy cercanas en mi contra, para desprestigiarme ante el país y ante la opinión pública”.

Rodríguez había sido nombrada allí el 12 de noviembre y permaneció únicamente un mes en el cargo. Tras su salida, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, decidió nombrar a Munera para desempeñar el rol.

La administradora pública deberá encargarse de conocer, tramitar y decidir las actuaciones administrativas relacionadas con la Nueva EPS, que tiene más de 11 millones de afiliados y que, desde hace varios meses, viene atravesando una crisis financiera, como contamos en esta nota.

¿Por qué se necesita de un superintendente de Salud ad hoc para Nueva EPS?

A finales de octubre, tras la salida de Giovanni Rubiano como superintendente de Salud, el Minsalud decidió nombrar en ese cargo a Bernardo Camacho, quien venía de ser agente interventor para Nueva EPS durante varios meses.

Como agente interventor, Camacho fue representante legal de Nueva EPS y tuvo un lugar en la junta directiva de esa entidad, por lo que se considera que tiene un conflicto de interés para ser, ahora, quien ejerce las funciones de vigilancia sobre la EPS.

Por eso, desde su nombramiento, el Minsalud emitió una resolución con los motivos por los cuales hay un conflicto de interés y justificando la necesidad de nombrar a una persona ad hoc en ese cargo, que esté al frente de las decisiones relacionadas con Nueva EPS. Ese es el puesto al que llega Munera.

