 

¿Más impuestos, más contrabando? Esto dicen los estudios sobre los cigarrillos

En Colombia está por definirse un aumento a los impuestos de los cigarrillos. Sus detractores advierten que encarecerlos dispararía el contrabando. Sin embargo, los estudios en América Latina y Colombia muestran que los impuestos no explican los niveles de comercio ilegal. ¿Qué hay detrás de este fenómeno?

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