Invima emite alerta sobre ingredientes de algunos esmaltes semipermanentes

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), por medio de un comunicado, advirtió los riesgos que están asociados a ciertos ingredientes que fueron identificados en algunos esmaltes semipermanentes.

De acuerdo con la entidad, la Unión Europea desde el 1° de septiembre de este año prohibió el uso de Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y la N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT), dos conocidos ingredientes cosméticos. La principal razón, añadió el Invima, es porque “fueron reclasificados a un mayor nivel de riesgo para su uso. Los contienen algunos esmaltes semipermanentes de uñas”.

Estos ingredientes están presentes en algunos esmaltes semipermanentes y la alerta internacional se emitió porque presentan un posible riesgo para la salud. Sin embargo, en el listado de la Comunidad Andina, de donde hace parte Colombia, no se ha presentado una reclasificación de estos ingredientes.

A pesar de que no se dio la clasificación, el Invima dijo que Colombia presentó frente a la secretaría general de la Comunidad Andina una solicitud de revisión prioritaria por el posible riesgo en los productos.

Si bien el Invima señaló que hasta el momento “no se han identificado registros de reacciones asociadas al uso de esmaltes que contengan Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y la N,N-dimetil-p-toluidine (DMPT)”, si es clave que las personas reporten cualquier efecto adverso que identifiquen.

“Es importante identificar el canal de atención en el empaque o en la página web del producto, e informar sobre el efecto adverso observado, incluyendo los datos del producto cosmético asociado a la reacción y los datos de contacto del consumidor para facilitar el análisis y la respuesta”, añadió en el comunicado el Invima.

La entidad además entregó una serie de recomendaciones. A las manicuristas, por ejemplo, les sugirió el uso de tapabocas al momento de manipular solventes, polvos acrílicos o resinas; usar removedores, esmaltes permanentes y acrílicos en áreas bien ventiladas; y revisar las recomendaciones, precauciones y advertencias dadas por el fabricante antes de usar el producto cosmético.

En cuanto a los usuarios, el Invima sugirió suspender el uso y consultar al médico en caso de que aparezcan reacciones en uñas o piel después de la aplicación del producto y, en caso de ver lesiones, evitar el uso de productos cosméticos.

Lo que debe saber de las uñas semipermanentes

Como explicamos hace unas semanas en este artículo, desde hace tres décadas, aproximadamente, en el mundo se empezó a hablar de las uñas semipermanentes que permite tener las uñas pintadas por, más o menos, 20 días, sin que el esmalte se levante.

Aunque esta técnica ha ido tomando más y más fuerza, algunos efectos están generando algunas dudas, pues cuando se hace este proceso, se genera una reacción química para formar lo que se denomina una película de plástico o polímero, como se le conoce técnicamente. Pero, para ese procedimiento tenga éxito, se necesita, además de un esmalte en gel de acrilato, un elemento clave: la radiación ultravioleta (UV).

Esta radiación ultravioleta es la que brinda la famosa lámpara que en la actualidad se encuentra en casi todos los salones de belleza. También en este proceso de la manicura se pueden presentar otros efectos que hay que considerar, como reacciones inflamatorias (dermatitis alérgica de contacto), hinchazón o enrojecimiento.

Quienes se han encargado de estudiar este tema coinciden en que, más allá de prohibir estas técnicas, lo que se debe hacer es continuar investigando sus efectos, y contemplar unas recomendaciones generales para proteger, en lo posible, la uña y la piel expuesta.

