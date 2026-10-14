En Colombia, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Donación y Trasplantes del INS, entre enero y septiembre de 2026 se realizaron 965 trasplantes de órganos, de los cuales 800 se efectuaron con órganos de donantes cadavéricos y 165 con órganos de donantes vivos.

En la mañana de este miércoles, 14 de octubre, y en el marco del Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos, el Instituto Nacional de Salud (INS) publicó nuevas cifras sobre este tipo de procedimientos en el país.

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Más de 4.100 personas están en lista de espera para un trasplante en Colombia: INS

“Durante el mismo periodo, se registraron 285 donantes reales de órganos bajo protocolo de muerte encefálica y 853 donantes de tejidos bajo protocolo de parada cardiorrespiratoria, según los datos reportados por las coordinaciones regionales”, detalló el INS.

En contexto: Trasplantes: una ciencia casi de ficción que salva vidas

Por su parte, para el 30 de septiembre, 4.117 personas se encontraban en lista de espera para recibir un trasplante, de las cuales 3.823 esperaban un riñón, 176 un hígado, 45 un pulmón y 37 un corazón, entre otros órganos.

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Como recuerda la Organización Mundial de la Salud (OMS), el trasplante de órganos y tejidos es una intervención médica que permite reemplazar un órgano o tejido enfermo por uno sano, con el objetivo de salvar o mejorar significativamente la calidad de vida de las personas. Según la misma organización, cada año se realizan más de 150.000 trasplantes en el mundo.

“Los procesos de donación y trasplante se desarrollan bajo principios, entre otros, de legalidad, equidad, trazabilidad, criterios científicos y transparencia. Estos principios son fundamentales para garantizar que la asignación de órganos y tejidos responda a estándares técnicos y clínicos”, reiteró el INS.

La entidad también resaltó el papel de las unidades de cuidado intensivo (UCI), pues en ellas se identifica oportunamente a los posibles donantes y se articulan los esfuerzos del personal asistencial con las demás instituciones que forman parte de la Red de Donación y Trasplantes.

Las cifras de trasplantes en Bogotá

El Observatorio de Salud de Bogotá, adscrito al Distrito, también compartió datos de la Red de Donación y Trasplantes, en particular sobre la evolución de las listas de espera y el comportamiento de los trasplantes.

Según estas cifras, la lista de espera pasó de 2.450 personas en 2024 a 2.323 en 2025, una reducción de 127 pacientes que se explica principalmente por el descenso de quienes esperaban un riñón, el órgano que concentra cerca del 81 % de la demanda y cuya lista pasó de 1.991 a 1.887 personas.

En cambio, aumentaron las personas que necesitaban un hígado, que pasaron de 98 a 104, y las que esperaban un corazón, que subieron de 1 a 5. En el caso del pulmón, la lista se redujo de 37 a 30 pacientes, en un año en el que los trasplantes de este órgano casi se duplicaron, al pasar de 15 a 28 procedimientos.

En cuanto a los trasplantes realizados, entre 2024 y 2025 se reportó un aumento en casi todos los órganos, entre ellos el riñón, que pasó de 328 a 362 procedimientos, y el hígado, que pasó de 141 a 159, mientras que el corazón fue la excepción, con una leve caída de 26 a 23 trasplantes. En 2025 se registró, además, un trasplante de páncreas, procedimiento que no se había reportado en 2024.

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