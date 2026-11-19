Esta conexión también ha despertado algunas dudas sobre sus efectos en la salud mental y sobre las consecuencias que puede tener una…

Es posible que muchas personas que hoy tienen 30 años no recuerden un mundo sin internet. Nuestra relación con este invento, que hoy es casi omnipresente en todo el mundo, ha cambiado profundamente en las últimas décadas. Hoy buena parte de nuestras actividades cotidianas, desde trabajar y estudiar hasta informarnos, entretenernos y relacionarnos con otras personas, pasa por dispositivos y plataformas digitales.

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Esta conexión también ha despertado algunas dudas sobre sus efectos en la salud mental y sobre las consecuencias que puede tener una relación poco saludable con la tecnología, preguntas que los científicos apenas se están haciendo y respondiendo. Ese es precisamente el punto de partida de una comisión publicada en The Lancet Psychiatry, que plantea la necesidad de abordar el uso problemático de internet como un asunto de salud pública.

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Los investigadores utilizan el término uso problemático de internet (PUI, por sus siglas en inglés) para agrupar distintas formas de interacción perjudicial con internet y las tecnologías digitales. No se refieren exclusivamente al tiempo que una persona pasa frente a una pantalla ni consideran que utilizar con frecuencia el celular, las redes sociales o los videojuegos sea, por sí mismo, un problema. La preocupación está en aquellos comportamientos que adquieren características problemáticas y pueden tener consecuencias negativas para la vida cotidiana y el bienestar de las personas.

El concepto abarca diferentes actividades, entre ellas los videojuegos, el uso de teléfonos inteligentes y las redes sociales. Sin embargo, los autores advierten que no todas pueden analizarse de la misma manera. La evidencia presenta diferencias importantes entre estos comportamientos y las estimaciones de prevalencia varían según la definición que se utilice, los instrumentos con los que se evalúe el problema, los criterios y las poblaciones.

Aun con esas limitaciones, los metaanálisis recientes citados por la Comisión sugieren que más del 10 % de la población mundial podría presentar algún tipo de uso problemático general de internet. La cifra, según la investigación, debe leerse con cautela, pues no constituye una estimación definitiva ni permite afirmar que una de cada diez personas tenga una adicción a internet. Los propios investigadores señalan que todavía no existe suficiente evidencia homogénea para establecer una tendencia global sobre cómo ha evolucionado este fenómeno a lo largo del tiempo.

¿Por qué, entonces, consideran que se trata de un asunto urgente? La Comisión señala varios cambios que están transformando nuestra relación con la tecnología. Por un lado, cada vez estamos más expuestos a entornos digitales y dependemos de ellos para realizar actividades cotidianas.

Por otro lado, las características con las que se diseñan algunas plataformas pueden favorecer interacciones prolongadas. A esto se suma el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial capaces de intensificar las estrategias para captar y mantener la atención de los usuarios.

Para los autores, estos factores hacen necesario ampliar la discusión. Dicen que el uso problemático de internet no debería entenderse únicamente como una dificultad individual para controlar el tiempo frente a una pantalla, sino que también es necesario examinar las características de las plataformas, los entornos digitales en los que se producen estos comportamientos y las responsabilidades que pueden tener distintos actores en su prevención.

La comisión propone entonces situar el fenómeno en una conversación más amplia sobre salud mental, bienestar y políticas públicas. Los científicos que escriben en el artículo dicen que no pretenden asumir que internet es perjudicial ni convertir cualquier hábito digital en una enfermedad, pero sí dicen que es necesario comprender mejor cuándo determinadas formas de interacción con la tecnología pueden volverse dañinas, a quiénes afectan y qué respuestas pueden ayudar a prevenir sus consecuencias.

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