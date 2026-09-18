El lío con los nuevos medicamentos de control especial que llevó a Minsalud a tomar medidas

Sucede que, en Colombia, algunos medicamentos tienen un control especial, lo que significa que su importación, fabricación, distribución, compra, venta y uso están sujetos a requisitos y medidas adicionales de vigilancia, debido a que pueden…

A inicios de este año, el Ministerio de Salud publicó una resolución que, desde entonces, le ha dado varios problemas a algunos actores del sistema de salud. Con la resolución 116, la cartera actualizó los listados de estupefacientes, psicotrópicos, precursores y otras sustancias sometidas a control.

Sucede que, en Colombia, algunos medicamentos tienen un control especial, lo que significa que su importación, fabricación, distribución, compra, venta y uso están sujetos a requisitos y medidas adicionales de vigilancia, debido a que pueden representar riesgos de abuso, dependencia o desvío para usos no autorizados.

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Con la norma de principios de año, Minsalud incluyó por primera vez nuevos medicamentos y sustancias en estos listados, por lo que quienes los importan, distribuyen, venden, compran o utilizan tuvieron que hacer trámites adicionales ante el Fondo Nacional de Estupefacientes o los Fondos Rotatorios de Estupefacientes. Para hacer esa transición, la resolución les dio un plazo de seis meses, que terminó el pasado 11 de agosto.

Pero durante esos seis meses surgieron varias dificultades para cumplir con los nuevos requisitos. El propio Minsalud reconoce que se presentó un volumen elevado de solicitudes de inscripción, ampliación y modificación de los actos administrativos necesarios para autorizar los nuevos medicamentos incluidos en los listados. La cantidad de trámites, dice la cartera, superó la capacidad operativa del Fondo Nacional de Estupefacientes para responder a las solicitudes, una situación que también se presentó en los Fondos Rotatorios de Estupefacientes de las secretarías departamentales de salud.

Estas dos entidades son importantes porque son las encargadas de recibir y tramitar las solicitudes de inscripción o ampliación que necesitan quienes manejan estas sustancias y medicamentos. Si no pueden procesar estos trámites oportunamente, como Minsalud reconoce ha estado pasando, los actores que los importan, distribuyen, venden o utilizan pueden quedar sin la autorización necesaria para realizar esas actividades. Y, una vez vencido el plazo establecido, quienes no contaban con la inscripción o ampliación correspondiente no pudieron continuar manejando estos productos.

El Minsalud identificó dificultades especialmente en el campo de la medicina veterinaria y la zootecnia. Entre los medicamentos que fueron incluidos por primera vez como de control especial están el propofol, la xilacina, la acepromazina y el pentobarbital, algunos de uso recurrente y esencial en estas áreas. Al quedar sometidos a control, requieren procesos más estrictos de registro, transporte y custodia, lo que, según la cartera, demandaba más tiempo.

A estas dificultades se sumó el terremoto del pasado 10 de agosto. Durante el seguimiento a prestadores de servicios de salud, gestores farmacéuticos y titulares de registros sanitarios, el Minsalud encontró que la coincidencia entre el vencimiento del plazo de transición y el evento sísmico limitó la operación en algunos puntos de las zonas afectadas. Esto ocurrió en momentos en que esos medicamentos, incluidos por primera vez como de control especial, eran necesarios para la atención de la emergencia.

Por todo esto, el Ministerio de Salud propone ahora, en un nuevo proyeto de resolución, ampliar hasta el 1 de marzo de 2027 el plazo para realizar los trámites de inscripción o ampliación ante el Fondo Nacional de Estupefacientes o los Fondos Rotatorios de Estupefacientes, según corresponda. La propuesta, además, establece una medida importante: una vez presentada la solicitud, los interesados podrán continuar importando, adquiriendo, distribuyendo, dispensando o utilizando estos medicamentos mientras la autoridad estudia y decide de fondo el trámite.

Una vez llegue el 1 de marzo de 2027, quienes no cuenten con la inscripción o ampliación correspondiente no podrán realizar actividades con estas sustancias y medicamentos hasta obtenerla. Y el Fondo Nacional de Estupefacientes tendría un plazo de tres meses desde la publicación de la nueva resolución para expedir los lineamientos técnicos que expliquen a los diferentes actores cómo deberán adelantar estas actividades bajo las nuevas reglas.

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